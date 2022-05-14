Китайская «SpaceX» провалила третий подряд старт ракеты-носителя

Китайская частная космическая компания iSpace в пятницу предприняла запуск на орбиту ракеты-носителя Hyperbola-1 со спутником дальнего зондирования Земли. Спустя четыре часа после старта информагентство «Синьхуа» сообщило о потере ракеты и спутника. Запуск ракеты-носителя Hyperbola-1 стал третьим подряд неудачным запуском ракеты этой модели, что подрывает планы компании по стремительному развитию коммерческой космонавтики в Китае.

Компания iSpace стала первой компанией в Китае, которая осуществила коммерческий вывод спутника на орбиту, что произошло в 2019 году с помощью четырёхступенчатой ракеты Hyperbola-1 на твёрдом топливе. Последующие запуски в феврале и августе 2021 года оказались неудачными. Полезная нагрузка и ракеты были потеряны. Запуск в минувшую пятницу 13 мая также оказался неудачным, а заодно и третьим провальным подряд.

В причинах специалисты пока разбираются, если верить сообщениям официальных СМИ Китая. Также нет свежей информации о другом проекте iSpace, более тяжёлой ракете-носителе Hyperbola-2 на метане и жидком кислороде. Первая ступень ракеты разрабатывается как многоразовая с вертикальной посадкой на двигателях. Испытания возвращаемой ступени планировались в течение прошлого года, но информации об этом не было.

Китай возлагает большие надежды на национальные коммерческие космические компании. Один государственный сектор не решит всей совокупности задач, стоящих перед Китаем в области освоения космоса. Ракеты Китайской государственной корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно летают и только в этом году совершили 15 стартов. Однако без частных компаний с привлечением инвестиционных средств многие интересные задачи придётся отложить в долгий ящик, а это означает рост отставания от стран коллективного запада.