Смартфон Hisense H60 получит китайский процессор Zhanrui T7520 с поддержкой 5G

Компания Hisense готовит к выпуску смартфон H60. Главной особенностью новинки станет применение нестандартного процессора — китайского чипа Zhanrui T7520.

Названное решение производится по 6-нм техпроцессу. Оно объединяет четыре ядра Arm Cortex-A76 и четыре ядра Arm Cortex-A55, а также графический ускоритель Arm Mali G57 GPU и модем 5G. Утверждается, что по производительности Zhanrui T7520 сопоставим с чипом Qualcomm Snapdragon 765G.

Смартфон получит 6,81" дисплей FHD с частотой обновления 60 Гц. Во фронтальной части расположится камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Тыльная камера объединит три блока — основной на 48 млн пикселей, дополнительный 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный для сбора информации о глубине сцены.

В оснащение войдут 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-Вт зарядки. Операционная система — Android 11.