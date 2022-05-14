3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Анонсирована портативная игровая консоль...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Анонсирована портативная игровая консоль AyaNeo 2 на базе Ryzen 7 6800U и с графикой вдвое быстрее, чем у Steam Deck

Китайская компания AyaNeo анонсировала новую портативную игровую приставку AyaNeo 2. Консоль использует новейший мобильный процессор AMD серии Ryzen 6000 (Rembrandt), построенный на архитектуре Zen 3+ с использованием 6-нм техпроцесса.

Источник изображений: AyaNeo

Источник изображений: AyaNeo

В основе AyaNeo 2 применяется 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 6800U с диапазоном частот от 2,7 до 4,7 ГГц. Его максимальная частота на 300 МГц выше, чем у Ryzen 7 5800U (Cezanne), которые используется в приставке AyaNeo Next. Встроенная графика процессора Ryzen 7 6800U основана на архитектуре RDNA 2. Её же использует, например, кастомный процессор AMD Aerith портативной консоли Steam Deck.

У AyaNeo 2 производительность iGPU будет несомненно выше, чем у конкурента, поскольку Ryzen 7 6800U оснащён встроенным графическим ядром Radeon 680M с 12 вычислительными блоками. Это на четыре блока больше, чем у Steam Deck. Дополнительным плюсом является работа Radeon 680M на более высокой частоте — до 2,2 ГГц, т.е. на 600 МГц выше, чем у приставки Valve. Таким образом, производительность встроенного GPU у AyaNeo 2 вдвое выше — 3,38 Тфлопс против 1,6 Тфлопс у Steam Deck. Глава компании Aya заявил, что по быстродействию графика новой консоли сопоставима с GeForce GTX 1050 Ti.

Процессор Ryzen 7 6800U работает в динамическом диапазоне TDP от 15 до 28 Вт, что даёт простор для выбора нужного уровня энергопотребления для тех или иных задач. Новейшие портативные приставки как правило позволяют полностью задействовать максимально возможный показатель TDP при подключении консоли к специально док-станции или при подключении внешнего зарядного устройства. В таком режиме работает, например, та же Steam Deck.

Производитель AyaNeo 2 показал, как устройство работает в различных играх. В частности, на приставке запускались Metro Exodus, Cyberpunk 2077, Witcher 3, Elden Ring и другие игры. Судя по всему, консоль оснащена дисплеем с разрешением 1280 × 800 пикселей. Сам экран при этом безрамочный, что выделяет AyaNeo 2 на фоне тех же Steam Deck или Nintendo Switch.

Приставка также получит сканер отпечатков пальцев и некоторые новые программные особенности, о которых компания пока не готова говорить. AyaNeo 2 собираются выпустить к концу текущего года. Точная дата релиза пока не называлась.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инженерный образец настольного восьмиядерного Ryzen 7000 (Raphael) отметился в тесте с частотой 5,2 ГГц и встроенной графикой
Игровую производительность Steam Deck сравнили с конкурентом Aya Neo Next
Портативная консоль Aya Neo Next все же получит новый Ryzen 7 5825U, а к концу года выйдут модели на Ryzen 6000
Valve не успеет представить официальную док-станцию к моменту релиза консоли Steam Deck
Самая дорогая версия Steam Deck оказалась наиболее популярной — это учтут при подготовке Steam Deck 2
Производительность процессора Steam Deck оказалась на уровне Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G в тестах Geekbench 5
Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: ayaneo, игровые консоли, ryzen 6000, rdna 2
ayaneo, игровые консоли, ryzen 6000, rdna 2
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 73
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 31
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На основе водорослей создан генератор размером с батарейку AA — он целый год питал электронику на чипе Arm
Фото дня: «дверной проём» в марсианской скале
Курс криптовалюты Luna за несколько дней рухнул с $85 до $0,005
Google оптимизировала Android Auto для использования с любыми автомобильными экранами
Крупнейший в мире стейблкоин Tether снова торгуется по номиналу
ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российский вариант OpenStack 2 мин.
NPD Group: Elden Ring обошла по продажам Call of Duty: Vanguard, а Nintendo Switch обогнала PlayStation 4 2 ч.
Технологические компании США попросили Верховный суд заблокировать техасский закон о соцсетях — он запрещает банить пользователей за политические взгляды 3 ч.
Команда Илона Маска проверит количество фейковых аккаунтов в Twitter 5 ч.
Технология масштабирования изображения Intel XeSS дебютирует 20 мая вместе с игрой Dolmen 5 ч.
Новая статья: Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 16 ч.
Bohemia Interactive раскроет будущее серии военных шутеров Arma в следующий вторник 18 ч.
Сборник мини-игр Rabbids: Party of Legends выйдет за пределами Китая в последний день июня 19 ч.
Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен 19 ч.
Рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн за полгода 20 ч.
На площадке термоядерного реактора ИТЭР приступили к монтажу активной зоны реактора 49 мин.
Valve опубликовала Windows-аудиодрайверы для Steam Deck 56 мин.
Смартфон Hisense H60 получит китайский процессор Zhanrui T7520 с поддержкой 5G 2 ч.
Анонсирована портативная игровая консоль AyaNeo 2 на базе Ryzen 7 6800U и с графикой вдвое быстрее, чем у Steam Deck 3 ч.
Китайская «SpaceX» провалила третий подряд старт ракеты-носителя 3 ч.
Realme вскоре представит смарт-часы TechLife Watch SZ100 с 1,69" дисплеем 4 ч.
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с 10,4" экраном 2К 5 ч.
Thermalright представила кулер AXP120-X67 White ARGB с яркой подсветкой 5 ч.
На улицы китайского Гуанчжоу вышли беспилотные автоуборщики 5 ч.
Phanteks выпустила мощный блок питания AMP в белоснежном исполнении 5 ч.