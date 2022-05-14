Анонсирована портативная игровая консоль AyaNeo 2 на базе Ryzen 7 6800U и с графикой вдвое быстрее, чем у Steam Deck

Китайская компания AyaNeo анонсировала новую портативную игровую приставку AyaNeo 2. Консоль использует новейший мобильный процессор AMD серии Ryzen 6000 (Rembrandt), построенный на архитектуре Zen 3+ с использованием 6-нм техпроцесса.

В основе AyaNeo 2 применяется 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 6800U с диапазоном частот от 2,7 до 4,7 ГГц. Его максимальная частота на 300 МГц выше, чем у Ryzen 7 5800U (Cezanne), которые используется в приставке AyaNeo Next. Встроенная графика процессора Ryzen 7 6800U основана на архитектуре RDNA 2. Её же использует, например, кастомный процессор AMD Aerith портативной консоли Steam Deck.

У AyaNeo 2 производительность iGPU будет несомненно выше, чем у конкурента, поскольку Ryzen 7 6800U оснащён встроенным графическим ядром Radeon 680M с 12 вычислительными блоками. Это на четыре блока больше, чем у Steam Deck. Дополнительным плюсом является работа Radeon 680M на более высокой частоте — до 2,2 ГГц, т.е. на 600 МГц выше, чем у приставки Valve. Таким образом, производительность встроенного GPU у AyaNeo 2 вдвое выше — 3,38 Тфлопс против 1,6 Тфлопс у Steam Deck. Глава компании Aya заявил, что по быстродействию графика новой консоли сопоставима с GeForce GTX 1050 Ti.

Процессор Ryzen 7 6800U работает в динамическом диапазоне TDP от 15 до 28 Вт, что даёт простор для выбора нужного уровня энергопотребления для тех или иных задач. Новейшие портативные приставки как правило позволяют полностью задействовать максимально возможный показатель TDP при подключении консоли к специально док-станции или при подключении внешнего зарядного устройства. В таком режиме работает, например, та же Steam Deck.

Производитель AyaNeo 2 показал, как устройство работает в различных играх. В частности, на приставке запускались Metro Exodus, Cyberpunk 2077, Witcher 3, Elden Ring и другие игры. Судя по всему, консоль оснащена дисплеем с разрешением 1280 × 800 пикселей. Сам экран при этом безрамочный, что выделяет AyaNeo 2 на фоне тех же Steam Deck или Nintendo Switch.

Приставка также получит сканер отпечатков пальцев и некоторые новые программные особенности, о которых компания пока не готова говорить. AyaNeo 2 собираются выпустить к концу текущего года. Точная дата релиза пока не называлась.