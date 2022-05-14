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Фото дня: «дверной проём» в марсианской скале

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало любопытный снимок, полученный с борта планетохода Curiosity, продолжающего заниматься изучением Марса.

Источник изображений: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Источник изображений: NASA/JPL-Caltech/MSSS

На фотографии запечатлён «дверной проём» в скале, который будто бы ведёт в подземелье на Красной планете. Изображение было получено 7 мая камерой Mastcam марсохода Curiosity, когда он поднимался на гору Шарп (Mount Sharp).

«Это лишь пространство между двумя трещинами в скале. Мы пересекаем территорию, образовавшуюся из древних песчаных дюн. Они в течение времени соединились вместе, создав обнажения песчаника, мимо которых проходит Curiosity», — говорят исследователи.

Тем не менее, образование выглядят очень необычно. Кажется, что это действительно некий вход во внутреннее пространство марсианской скалы.

Добавим, что аппарат Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена 6 августа 2012 года.

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: марс, curiosity, космос, наука, фото
марс, curiosity, космос, наука, фото
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