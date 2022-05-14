«AliExpress Россия» увольняет сотрудников в России

Российско-китайская торговая площадка «AliExpress Россия» уволила около 40 % сотрудников в России в связи с тем, что из-за событий на Украине был нарушен трансграничный бизнес, сообщил ресурс Nikkei в пятницу. Согласно данным источника Nikkei, больше всего от сокращения пострадало коммерческое подразделение совместного предприятия, созданного в 2019 году для осуществления продаж на российском и международных рынках.

Более чем три четверти бизнеса компании зависит от трансграничных продаж. В связи с пандемией её оборот замедлился, поскольку приходится приспосабливать цепочки поставок к новым ограничениям на поездки. Информация Nikkei совпадает с цифрами, ранее указанными ресурсом «Ведомости», сообщившим, что сокращение штата началось месяц назад. В первую очередь оно коснулось сотрудников направлений, признанных «неактуальными» — экспорта и импорта товаров (собственных закупок).

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, экспорт сейчас вынужденно сворачивают все участники рынка, включая лидера по объёмам экспортных продаж Wildberries, остановившего в 2022 году работу в нескольких странах Западной Европы. А в апреле об «оптимизации проектов», предусматривающей сокращение персонала, сообщил Ozon.

Коммерческий директор hh.ru Андрей Пантелеев, рассказавший журналистам о сокращении числа вакансий в сфере электронной коммерции в марте-апреле на 19 %, не исключает, что в дальнейшем количество вакансий в этом сегменте может стать ещё меньше.