NPD Group: Elden Ring обошла по продажам Call of Duty: Vanguard, а Nintendo Switch обогнала PlayStation 4

Elden Ring продолжает хорошо расходиться: уже обошла Call of Duty: Vanguard и стала самой продаваемой игрой за последние 12 месяцев. Об этом стало известно из отчёта NPD Group о видеоигровом рынке США, в котором также отмечается, что продажи Nintendo Switch в США превзошли продажи PlayStation 4 за всё время, и по итогам апреля этого года ситуация не изменилась.

Nintendo Switch разошлась обшла в этом году конкурентов по количеству проданных устройств. Xbox Series X/S заняла второе место по количеству проданных систем (как в этом году, так и за апрель) и первое — по выручке с начала года. Однако PlayStation 5 взяла первое место по выручке в апреле.

Таким образом, Nintendo Switch за всё время существования превзошла продажи PlayStation 4, что подняло её на четвёртую позицию по продажам консолей в истории США и шестую — по объёму продаж в мире. Она отстаёт только от PlayStation 2, Xbox 360 и Wii.

Elden Ring заняла второе место в чарте самых продаваемых игр апреля. В целом же она остаётся самой продаваемой игрой в этом году и за последние 12 месяцев. Так, Elden Ring обошла по выручке Call of Duty: Vanguard. Известно, что продажи ролевого экшена от FromSoftware составили 13,4 млн копий на 31 марта.

В апреле самой продаваемой игрой на территории США стала LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, причём на всех платформах: Nintendo, PlayStation, Xbox и в Steam. Кроме того, она уже заняла второе место в рейтинге самых продаваемых игр 2022 года и шестое — за последние 12 месяцев.

Помимо «Звёздных войн», Nintendo Switch Sports — единственный новый релиз, вошедший в топ-10. Она заняла пятое место по количеству проданных физических копий.