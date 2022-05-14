На площадке термоядерного реактора ИТЭР приступили к монтажу активной зоны реактора

На прошедшей неделе в деле постройки термоядерного реактора ИТЭР пройден важный этап. В шахту реактора спущена первая из девяти секций вакуумной камеры — активной зоны реактора, в которой будет удерживаться разогретая до 150 млн °C плазма. Все секции надо аккуратно опустить в шахту и сварить в единую конструкцию.

Для переноса секций в шахту реактора создан уникальный, не имеющий аналогов кран. Его разрабатывали инженеры из Южной Кореи, где также изготовили четыре из девяти секций вакуумной камеры. Пять остальных секций изготовлены в Европе. Высота каждой секции достигает 14 м, а вес — 440 т. Чтобы удержать секцию в требуемом положении и ничего не повредить на ней, а каждая секция изнутри и снаружи покрыта тепловыми щитами, несёт по паре D-образных сверхпроводящих магнитов тороидального поля и другие элементы конструкции общим весом 1200 т, создана специальная оснастка, которая сама весит 860 т и имеет высоту 22 м.

В настоящий момент первая секция (шестая по счёту в схеме реактора) висит над опорой в шахте реактора на высоте полуметра. Инженеры проводят последние проверки перед тем, как опустить её на своё постоянное место.

Вакуумная камера реактора ИТЭР имеет внутренний объём 1400 м3, в котором плазма будет занимать 840 м3. Это в десять раз больше, чем в каком-либо другом токамаке, созданном на Земле до сих пор. Вес вакуумной камеры без обвязки будет достигать 5200 т, а с обвязкой, часть которой изготавливают в России, вес камеры достигнет 8500 т.

ИТЭР не будет включен в энергосистему, поскольку перед пока что стоит задача доказать, что термоядерный реактор может выдавать в 10 раз больше энергии, чем будет затрачено на нагрев плазмы. В идеальном случае реактор должен будет вырабатывать 500 МВт при затратах на разогрев плазмы 50 МВт (дополнительно 300 МВт может потребоваться для работы сопутствующих систем реактора). Первый запуск плазмы запланирован на 2025 год, а эксперименты по синтезу дейтерия и трития начнутся в 2035 году.