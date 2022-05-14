Valve опубликовала Windows-аудиодрайверы для Steam Deck

Ещё в марте Valve выпустила драйверы для установки Windows на портативную консоль Steam Deck, оставив неохваченным только звук: он не работал ни через встроенные динамики, ни через 3,5-мм разъём — приходилось пользоваться либо Bluetooth-периферией, либо выводить его через USB-C. Теперь же компания опубликовала и аудиодрайверы устройства.

Необходимые для скачивания файлы опубликованы на соответствующей странице поддержки Steam (на данный момент они есть только в разделе на английском языке и отсутствуют на русскоязычной странице), при этом отмечается, что перед их установкой необходимо обновить драйвер процессора.

Решение об установке Windows на Steam Deck остаётся на усмотрение владельцев консоли: есть мнение, что «родная» для неё SteamOS на базе Arch Linux демонстрирует более высокую производительность, но в ряде случаев результат может быть и прямо противоположным. Windows точно подойдёт тем, кому нужны игры, отсутствующие в библиотеке Steam, а также тем, кто предпочитает Epic Game Store или имеет подписку на Xbox Game Pass.

Стоит также отметить, что двойная загрузка SteamOS и Windows пока не реализована — как заявили в Valve, «отвечающий за это установщик SteamOS ещё не совсем готов», поэтому придётся подождать выхода SteamOS 3. Поддерживаются Windows 10 и 11, но перед установкой последней необходимо свежее обновление SteamOS для работы с fTPM в BIOS — этот модуль значится в системных требованиях платформы.