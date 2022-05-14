Крупнейшие криптобиржи сняли рухнувший стейблкоин Terra с торгов

После разразившегося на этой неделе кризиса со «стабильной» криптовалютой Terra некоторые из крупнейших в мире криптобирж начали снимать его и связанный с ним токен Luna с торгов. Данная мера объясняется необходимостью защитить пользователей от рисков.

Крупнейшая в мире по объёму торгов криптобиржа Binance приостановила листинг Luna и Terra ещё в четверг. Вскоре после этого её примеру последовала входящая в мировую десятку OKX. Впрочем, многие другие площадки продолжают размещение и торговлю рухнувшими активами.

Напомним, необеспеченный деньгами стейблкоин Terra 9 мая подешевел значительно ниже номинала, вследствие чего алгоритм, призванный удерживать цену на уровне $1 за «монету», вызвал гиперинфляцию связанной с ним криптовалюты Luna, которая за неделю подешевела с $85 до $0,005. В ответ на инцидент операторы блокчейна Terra несколько раз приостанавливали, а затем возобновляли его работу, что только усугубляло кризис и панику инвесторов: когда сеть не обрабатывает новые блоки, останавливаются все транзакции.

Вот как объяснил произошедшее и свои действия гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao): «Из-за недостатков в архитектуре протокола Terra с экспоненциальной скоростью начали выпускаться новые токены Luna. Валидаторы приостановили работу всей сети, что привело к невозможности депонировать средства на какой-либо бирже или выводить их [с площадок]. Некоторые наши пользователи, не зная о большом количестве свежевыпущенных вне биржи Luna, снова начали покупать Luna, не понимая, что как только депозиты снова заработают, цена, скорее всего, продолжит падение. Из-за этих значительных рисков мы приостановили торги».

Несколько площадок также сообщили об инцидентах, вызванных паникой инвесторов при крахе Terra. На бирже Crypto.com, которая также приостановила торги по обеим рухнувшим криптовалютам, в течение некоторого времени была указана неверная цена токена Luna — пострадавшим от этого пользователям платформа возместила по $10 в собственной криптовалюте CRO. На площадке Coinbase возникла проблема иного рода: пытавшиеся вывести свои средства из Terra пользователи отправляли их в неверном формате, что приводило к потере средств. В итоге платформа опубликовала предупреждение, что поддерживает работу с Terra, но не работает с «обёрткой» бриджа Wormhole.

«Ударная волна» от краха Terra прокатилась по всему криптовалютному рынку, где на этой неделе наблюдались повсеместные потери и паника. Только накануне инвесторы начали успокаиваться: биткоин, наконец, поднялся выше $30 тыс., хотя и падал ниже $27 тыс. Досталось и «честному», обеспеченному деньгами и крупнейшему в мире стейблкоину Tether, который ненадолго подешевел до $0,95: он быстро вернулся к номинальной цене, хотя и потерял около $3 млрд в обороте.