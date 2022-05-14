3DNews Новости Software Новости сети Крупнейшие криптобиржи сняли рухнувший с...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Крупнейшие криптобиржи сняли рухнувший стейблкоин Terra с торгов

После разразившегося на этой неделе кризиса со «стабильной» криптовалютой Terra некоторые из крупнейших в мире криптобирж начали снимать его и связанный с ним токен Luna с торгов. Данная мера объясняется необходимостью защитить пользователей от рисков.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Крупнейшая в мире по объёму торгов криптобиржа Binance приостановила листинг Luna и Terra ещё в четверг. Вскоре после этого её примеру последовала входящая в мировую десятку OKX. Впрочем, многие другие площадки продолжают размещение и торговлю рухнувшими активами.

Напомним, необеспеченный деньгами стейблкоин Terra 9 мая подешевел значительно ниже номинала, вследствие чего алгоритм, призванный удерживать цену на уровне $1 за «монету», вызвал гиперинфляцию связанной с ним криптовалюты Luna, которая за неделю подешевела с $85 до $0,005. В ответ на инцидент операторы блокчейна Terra несколько раз приостанавливали, а затем возобновляли его работу, что только усугубляло кризис и панику инвесторов: когда сеть не обрабатывает новые блоки, останавливаются все транзакции.

Вот как объяснил произошедшее и свои действия гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao): «Из-за недостатков в архитектуре протокола Terra с экспоненциальной скоростью начали выпускаться новые токены Luna. Валидаторы приостановили работу всей сети, что привело к невозможности депонировать средства на какой-либо бирже или выводить их [с площадок]. Некоторые наши пользователи, не зная о большом количестве свежевыпущенных вне биржи Luna, снова начали покупать Luna, не понимая, что как только депозиты снова заработают, цена, скорее всего, продолжит падение. Из-за этих значительных рисков мы приостановили торги».

Источник изображения: Reto Scheiwiller / pixabay.com

Источник изображения: Reto Scheiwiller / pixabay.com

Несколько площадок также сообщили об инцидентах, вызванных паникой инвесторов при крахе Terra. На бирже Crypto.com, которая также приостановила торги по обеим рухнувшим криптовалютам, в течение некоторого времени была указана неверная цена токена Luna — пострадавшим от этого пользователям платформа возместила по $10 в собственной криптовалюте CRO. На площадке Coinbase возникла проблема иного рода: пытавшиеся вывести свои средства из Terra пользователи отправляли их в неверном формате, что приводило к потере средств. В итоге платформа опубликовала предупреждение, что поддерживает работу с Terra, но не работает с «обёрткой» бриджа Wormhole.

«Ударная волна» от краха Terra прокатилась по всему криптовалютному рынку, где на этой неделе наблюдались повсеместные потери и паника. Только накануне инвесторы начали успокаиваться: биткоин, наконец, поднялся выше $30 тыс., хотя и падал ниже $27 тыс. Досталось и «честному», обеспеченному деньгами и крупнейшему в мире стейблкоину Tether, который ненадолго подешевел до $0,95: он быстро вернулся к номинальной цене, хотя и потерял около $3 млрд в обороте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн за полгода
Богатейшие криптовалютные миллиардеры потеряли почти $50 миллиардов за 2 месяца
В следующем году может появиться глобальный криптовалютный регулятор
Акционер Twitter подал иск против продажи соцсети Илону Маску
Илон Маск рассчитывает к 2028 году увеличить аудиторию Twitter почти до миллиарда человек
Alibaba представила рабочие инструменты DingTalk для смарт-очков
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: terra, luna, криптовалюта, стейблкоины
terra, luna, криптовалюта, стейблкоины
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 73
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 31
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На основе водорослей создан генератор размером с батарейку AA — он целый год питал электронику на чипе Arm
Фото дня: «дверной проём» в марсианской скале
Курс криптовалюты Luna за несколько дней рухнул с $85 до $0,005
Google оптимизировала Android Auto для использования с любыми автомобильными экранами
Крупнейший в мире стейблкоин Tether снова торгуется по номиналу
ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российский вариант OpenStack 2 мин.
NPD Group: Elden Ring обошла по продажам Call of Duty: Vanguard, а Nintendo Switch обогнала PlayStation 4 2 ч.
Технологические компании США попросили Верховный суд заблокировать техасский закон о соцсетях — он запрещает банить пользователей за политические взгляды 3 ч.
Команда Илона Маска проверит количество фейковых аккаунтов в Twitter 5 ч.
Технология масштабирования изображения Intel XeSS дебютирует 20 мая вместе с игрой Dolmen 5 ч.
Новая статья: Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 16 ч.
Bohemia Interactive раскроет будущее серии военных шутеров Arma в следующий вторник 18 ч.
Сборник мини-игр Rabbids: Party of Legends выйдет за пределами Китая в последний день июня 19 ч.
Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен 19 ч.
Рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн за полгода 20 ч.
На площадке термоядерного реактора ИТЭР приступили к монтажу активной зоны реактора 49 мин.
Valve опубликовала Windows-аудиодрайверы для Steam Deck 56 мин.
Смартфон Hisense H60 получит китайский процессор Zhanrui T7520 с поддержкой 5G 2 ч.
Анонсирована портативная игровая консоль AyaNeo 2 на базе Ryzen 7 6800U и с графикой вдвое быстрее, чем у Steam Deck 3 ч.
Китайская «SpaceX» провалила третий подряд старт ракеты-носителя 3 ч.
Realme вскоре представит смарт-часы TechLife Watch SZ100 с 1,69" дисплеем 4 ч.
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с 10,4" экраном 2К 5 ч.
Thermalright представила кулер AXP120-X67 White ARGB с яркой подсветкой 5 ч.
На улицы китайского Гуанчжоу вышли беспилотные автоуборщики 5 ч.
Phanteks выпустила мощный блок питания AMP в белоснежном исполнении 5 ч.