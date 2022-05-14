США потратят $45 млрд на интернетизацию всего населения страны к 2030 году

Администрация президента США начала выделять средства на реализацию инициативы «Интернет для всех» (Internet for All), которая при бюджете в $45 млрд преследует цель к 2030 году обеспечить всё население страны надёжным и высокоскоростным подключением к интернету.

Инициатива реализуется в рамках «Закона об инфраструктуре», предусматривающего меры, направленные на комплексное технологическое развитие США и бюджет в $1 трлн, из которых $65 млрд выделяются на широкополосную связь, включая основную часть этого проекта — инициативу «Интернет для всех».

Теперь правительства штатов и организации могут подавать заявки на госфинансирование в рамках одной из трёх программ инициативы. Деньги будут направлены на прокладку оптоволоконным магистралей, расширение сетей Wi-Fi, а также предоставление некоторым группам населения бесплатного широкополосного доступа в интернет. Администрация президента также пришла к соглашению с 20 провайдерами о субсидируемых услугах для домохозяйств с низким доходом.

Основная часть выделенных на инициативу средств будет направлена на программу «Широкополосного равноправия, доступа и развёртывания» (Broadband Equity, Access and Deployment — BEAD). Решившие принять участие в программе штаты получат не менее $100 млн каждый из бюджета BEAD, который составляет $42,5 млрд. Решение о распределении средств будет приниматься на основе актуальных карт покрытия широкополосной связью — к осени их подготовит Федеральная комиссия по связи.

Ещё $1 млрд будет направлен на программу развития инфраструктуры «средней мили» (Enabling Middle Mile Broadband Infrastructure Program) широкополосной связи для создания, приобретения или модернизации оборудования. И, наконец, ещё $1,5 млрд планируется направить на программу внедрения и использования интернета, а также обучение компьютерной грамотности (State Digital Equity Planning Grant Program).