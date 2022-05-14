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Twitter тестирует пометку сообщений «Понравилось автору»

Сервис микроблогов Twitter тестирует новую пометку сообщений «Понравилось автору», которая будет появляться, когда автор треда ставит «лайк» одному из комментариев. На новую функцию в очередном обновлении приложения Twitter для Android обратил внимание ресурс TechCrunch.

Источник изображения: Edar / pixabay.com

Источник изображения: Edar / pixabay.com

Представитель соцсети подтвердил изданию, что компания тестирует различные пометки твитов, чтобы помочь пользователям понять, какой контент просматриватся. Впрочем, от дальнейших комментариев представитель Twitter отказался. На текущий момент новая функция работает предельно просто: когда создатель треда «лайкает» один из комментариев, под этим комментарием появляется соответствующий значок, который виден и автору комментария, и остальным участникам дискуссии. География тестирования новой функции также официально не уточняется, однако сообщения о том, что её заметили в приложении, поступают из нескольких стран.

Источник изображения: techcrunch.com

Источник изображения: techcrunch.com

Стоит отметить, что пометка в Twitter напоминает аналогичный значок «Понравилось автору» в TikTok — он появляется, когда комментарию ставит «лайк» создатель видео. С одной стороны, нововведение может сделать сообщения в Twitter перегруженными служебной информацией. С другой, участникам сообщества может быть приятно получить такую пометку, когда «лайк» поставит какая-то знаменитость. Функция также может быть полезной, когда автор длинного треда хочет выделить некоторые комментарии, не отвечая на них. Впрочем, в ближайшее время новая функция вряд ли станет доступна всем.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети, Приложения для Android,
Теги: twitter, лайк, тестирование
twitter, лайк, тестирование
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