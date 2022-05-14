Ubisoft имеет «всё необходимое», чтобы оставаться независимой компанией

Ubisoft переживает очередной кризис, однако компания «имеет всё необходимое», чтобы оставаться независимой. Об этом рассказал её генеральный директор после того, как в конце апреля появились слухи об интересе к покупке издательства со стороны более крупных корпораций.

Во время своего выступления перед инвесторами генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) заявил, что нынешние слухи о покупке компании лишь подчёркивают реальную привлекательность компании, ценность её активов и креативный потенциал. При этом они не имеют ничего общего с реальностью, поскольку издатель имеет всё необходимое, чтобы оставаться независимым в ближайшие годы.

Таланты, положение на рынке, финансовые активы, а также большое количество популярных франшиз обеспечивает компанию, как считает Гиймо, возможностью создания стратегического партнёрства с крупнейшими игроками в сфере развлечений и технологий, которое только укрепит позиции Ubisoft. Также он добавил, что для публичной компании рассмотрение любого предложения является «стандартом и передовой практикой».

Позже в ходе отчёта перед инвесторами финансовый директор Фредерик Дюге (Frederick Duguet) ответил на вопрос о намерениях Ubisoft относительно блокчейна, поскольку компания недавно объявила, что больше не создаёт контент для Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, в том числе спорные NFT. Дюге напомнил об уже существующих инвестициях компании в ряд технологий будущего, включая облачные вычисления, Web3 и воксели, отметив, что компания всегда изучает и пробует инновации перед массовым внедрением.

И Ubisoft верит, что эти технологии в итоге дадут возможность игрокам «получить более глубокий социальный опыт» и «по-разному себя выражать». В целом, в своих докладах руководители Ubisoft сосредоточились на объяснении своего стремления сделать «крупнейшие франшизы» компании условно-бесплатными, а также продолжить трансформацию, «чтобы использовать множество прекрасных возможностей, которые игровая индустрия может предложить, и создать более инклюзивное рабочее место».

Годовой объем продаж Ubisoft снизился на 4 % до $2,2 млрд в течение 2022 финансового года. Тем не менее Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six — три ключевые франшизы издателя — всё ещё демонстрируют высокие показатели.