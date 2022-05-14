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«Напоминает Devil May Cry»: авторы экшена Soulstice представили игру в 11-минутном ролике

Компания Modus Games и итальянская студия Reply Game представили 11-минутную демонстрацию выходящего осенью динамического экшена Soulstice. Как заметили пользователи в комментариях к видео, игра сильно напоминает Devil May Cry и Castlevania: Lords of Shadow.

Источник изображений: Modus Games

Источник изображений: Modus Games

В ролике сёстры Браяр и Лют работают вместе, чтобы уничтожить силы потусторонних противников и спасти город Ильден. Главная героиня использует многочисленное оружие с магическими эффектами — и даже сама она при определённых условиях может стать не менее ужасающей, чем её враги.

Примечательно, что в Soulstice сестёр озвучивает Стефани Юстин (Stefanie Joosten) — звезда Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. По сюжету Браяр и Лют переродились в виде некой «химеры», и теперь они единственные, кто могут противостоять «призракам» — существам, которые пришли в этот мир с другой стороны завесы.

Кроме того, Modus Games и Reply Game Studios представили физическое расширенное издание Soulstice, которое включает в себя цифровой артбук, цифровой саундтрек и дополнение Ashen Blade Item Pack с расходными материалами и валютой для экипировки Браяр и Лют. Soulstice выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: soulstice, modus games, reply game studios, экшен
soulstice, modus games, reply game studios, экшен
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