Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner

Даже в случае достижения договорённости о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию между госкорпорацией «Роскосмос» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США российские космонавты на будут летать на кораблях Boeing Starliner. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Ранее американские и европейские астронавты летали только на российских кораблях. Чтобы они не теряли навыка полёта, американская сторона предложила проводить перекрёстные полёты. Также известно, что в прошлом году обсуждалась возможность полёта российского космонавта на американском корабле (предполагалось, что на SpaceX Crew Dragon в космос отправится россиянка Анна Кикина). Однако после осложнения ситуации на Украине положение дел изменилось. По мнению господина Рогозина, решение о перекрёстных полётах с NASA в настоящее время принимать преждевременно. Он также добавил, что полёты российских космонавтов на американских кораблях невозможны из-за недостаточного уровня безопасности.

«На корабле Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы <…>, это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрёстном полёте, отправлять нашу девушку на их корабль», — сообщил Дмитрий Рогозин. Он также считает невозможным полёт российских космонавтов на корабле Boeing Starliner, первый полёт которого был аварийным, а второй до сих пор не состоялся. «Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — заявил глава «Роскосмоса».