«Выживание нового поколения в открытом мире»: новые подробности и концепт-арты «Дюны» от Funcom

Компания Funcom ещё в 2019 году объявила о разработке проектов по мотивам «Дюны» Фрэнка Герберта (Frank Herbert). Один из них будет в жанре выживания. И теперь стало известно, что проект предложит игрокам открытый мир. В настоящее время Funcom активно набирает сотрудников для разработки своей «Дюны».

Заявление на официальном сайте: «С 90-х Funcom оттачивала своё мастерство, создавая незабываемые впечатления от захватывающих вселенных и добиваясь длительного успеха в таких играх, как Conan Exiles. Собрав команду опытных разработчиков из более чем 30 стран, мы теперь ищем новые голоса, чтобы добавить их в наш самый амбициозный проект, действие которого происходит на Арракисе».

Funcom добавила, что проект является «игрой на выживание нового поколения с открытым миром», судя по всему, в некотором роде похожим на Conan Exiles. Кроме того, на сайте были обнаружены новые концепт-арты. Проект разрабатывается совместно с немецкой студией Nukklear Digital Minds. Это будет уже вторая игра от Funcom по франшизе «Дюны» после 4X-стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars, которая вышла в раннем доступе Steam в начале этого года.