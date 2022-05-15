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Избранная Маском методика подсчёта количества ботов в Twitter вряд ли даст достоверные результаты

Некоторые специалисты по фондовому рынку сошлись во мнении, что предпринятая Илоном Маском (Elon Musk) попытка отсрочить оформление сделки по покупке Twitter является лишь предлогом для переговоров о более низкой цене. Со статистической точки зрения предложенный им метод анализа учётных записей по выборке из 100 штук просто не способен обеспечить представительного результата.

Источник изображения: Brendan Smialowski

Источник изображения: Brendan Smialowski

Как известно, своё решение оперировать выборкой из 100 учётных записей Илон Маск обосновал тем, что и сама компания Twitter при внутреннем аудите использует такое количество. Как поясняет Reuters, это уже вызвало недовольство юристов Twitter, поскольку своими заявлениями о методике подсчёта Маск нарушил имеющееся между ним и компанией соглашение о конфиденциальности.

Напомним, что конечной целью анализа является выявление доли поддельных и дублируемых учётных записей, а также используемых для распространения рекламной информации. Первоначально Twitter заявлял, что их доля не превышает 5 % от активной части ежедневной аудитории. По мнению ресурса CNBC, в этом контексте назревает ряд проблем.

Во-первых, сама компания Twitter на прошлом квартальном отчётном мероприятии заявила, что на протяжении последних трёх лет могла получать ложное представление о количестве активных пользователей. Дело в том, что в марте 2019 года была добавлена функция, которая позволяла одному пользователю переключаться между несколькими учётными записями, и в статистике пользовательской активности они все могли учитываться, как уникальные. В результате накопленная погрешность достигла от 1,4 до 1,9 млн пользователей, которых в действительности нет.

Во-вторых, представители экспертного сообщества указывают, что выборка из 100 учётных записей не может быть репрезентативной для определения доли поддельных аккаунтов. В компании BotSentinel, которая анализирует активность более чем 2,5 млн пользователей англоязычного сегмента Twitter, заявляют, что доля сомнительных учётных записей в этой социальной сети в действительности колеблется от 10 до 15 %. Важно понимать, что в определённых ветках этот процент может увеличиваться, если речь идёт о противоречивых темах типа политики, криптовалюты, пандемии и изменений климата. В то же время, обсуждающие домашних животных или безобидные хобби выборки пользователей гораздо слабее насыщены ботами.

Специалисты по статистике подтверждают, что для получения объективной картины выборка должна быть на порядок больше тех 100 учётных записей, которые команда Илона Маска собирается использовать для выявления ботов и спама на страницах Twitter. Весь этот подход кажется экспертам несерьёзным, а потому он в действительности может не иметь прямого отношения к причинам, которые вынудили Маска поставить подготовку сделки на паузу. Некоторые источники теперь считают, исходя из реакции фондового рынка, что вероятность развала сделки на текущих условиях достигает 60 %.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, сделка, статистика
twitter, илон маск, сделка, статистика
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