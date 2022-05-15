Орбиту МКС подняли почти на 2 км в рамках подготовки к полёту «Прогресс МС-20»

Стало известно, что вечером 14 декабря была проведена корректировка орбиты Международной космической станции, необходимая для создания подходящих баллистических условий для старта грузового корабля «Прогресс МС-20» 3 июня. О проведении манёвра было объявлено в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

«Несколько минут назад высота орбиты Международной космической станции была скорректирована перед запуском корабля «Прогресс МС-20». Двигатели российского «грузовика», пристыкованного к модулю «Звезда», проработали 659 секунд и выдали импульс 1,1 м/с», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Корректировку провели в 21:05 по московскому времени, в результате чего орбита станции увеличилась на 1,9 км и составила 418,22 км. Для этого были задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18». За всё время полёта МКС было проведено 319 корректировок орбиты.

В настоящее время на станции находится экипаж, состоящий из космонавтов «Роскосмоса» Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Челла Линдгрена (Kjell Lindgren), Боба Хайнса (Bob Hines) и Джессики Уоткинс (Jessica Watkins), а также астронавта Европейского космического агентства (ESA) Саманты Кристофоретти (Samantha Cristoforetti).