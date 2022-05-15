Электромобили Tesla начали предупреждать владельцев о периодах пиковых нагрузок на электросеть

Энергосистема штата Техас печально прославилась ещё в прошлом феврале, когда в результате небывалой для этой местности холодной погоды с ветром без электроснабжения осталась не только существенная часть жилых кварталов, но и ряд производственных предприятий. В этом году электромобили Tesla начали предупреждать своих владельцев в Техасе, что в периоды пикового потребления энергии их лучше не заряжать.

Известно, что некоторое время назад в Техас переехал не только генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk), но и сама штаб-квартира компании. По соседству в Остине был построен и недавно начал работу новый завод по сборке электромобилей Tesla Model Y, в обозримом будущем готовящийся поставить на конвейер грузовики Semi, пикапы Cybertruck, спорткар Roadster второго поколения и даже человекоподобных роботов Optimus (Tesla Bot). По всей видимости, здесь же Tesla будет собирать и роботизированное такси, поэтому интеграция бизнеса в местную энергосистему является для компании важнейшей задачей.

Как поясняет Electrek, компания Tesla активно возводит на территории Техаса стационарные хранилища электроэнергии, которые позволят нивелировать сезонные колебания потребления. В жилых кварталах монтируются солнечные панели и бытовые системы хранения электроэнергии. Один из автовладельцев на страницах Reddit признался, что его электромобиль Tesla выдал рекомендацию в ближайшие дни избегать зарядки в период с трёх дня до восьми часов вечера. Она в точности повторяет рекомендации местного надзорного органа в сфере электроснабжения, который в свете приближения жаркого сезона призвал жителей Техаса ограничить энергопотребление в это время суток. На днях скачок энергопотребления в местных электросетях уже вызвал аварийное отключение шести генерирующих мощностей. Одновременно гражданам рекомендовано выставить терморегуляторы в жилищах на отметку 26 градусов Цельсия и выше.