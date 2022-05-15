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Недавнее обновление Windows 11 и Windows 10 стало причиной сбоев в работе некоторых служб

Несколько дней назад Microsoft приступила к распространению майского накопительного обновления, которое стало доступно для всех поддерживаемых версий операционной системы Windows. Оказалось, что данное обновление приносит с собой не только исправления, но и проблемы, выражающиеся в нарушении функционирования некоторых служб платформы. Софтверный гигант признал наличие проблемы, и, вероятно, в скором времени будет выпущен соответствующий патч для исправления багов.

Источник изображения: Neowin

Источник изображения: Neowin

Согласно имеющимся данным, речь идёт о пакетах KB5013943 для Windows 11 (сборка 22000.675) и KB5013942 для Windows 10 (сборки 19043.1706, 19042.1706 и 19041.1706). Установка накопительного обновления может приводить к сбоям в процессе аутентификации клиентских и серверных версий ОС в ряде служб, включая Network Policy Server, Routing and Remote Access Service, Extensible Authentication Protocol и Protected Extensible Authentication Protocol. По данным источника, проблема связана с тем, как контроллер домена обрабатывает сопоставление сертификатов с учётными записями пользовательского компьютера. Проблема не затрагивает клиентские и серверные версии ОС, не контролируемые доменом.

В настоящее время Microsoft работает над созданием патча, который исправит упомянутые ошибки. Когда именно он станет доступен пользователям, пока неизвестно. Пользователям, которые столкнулись с проблемами после установки накопительного обновления, рекомендуется провести сопоставление сертификатов с учётными записями в Active Directory вручную.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 11, windows 10, обновление, баги
windows 11, windows 10, обновление, баги
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