Для 3D-печати на МКС будут использоваться полимерные материалы

Первая 3D-печать на российском сегменте Международной космической станции будет вестись из полимерных материалов. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова директора исследовательско-аналитического центра госкорпорации «Роскосмос» Игоря Поташного.

«На начальном этапе это будут какие-то полимерные материалы, которые просты», — сообщил господин Поташный в ответ на вопрос касательно материалов, которые планируется использовать в качестве сырья при проведении экспериментов по 3D-печати на МКС.

Глава исследовательско-аналитического центра также сообщил, что в перспективе рассматривается возможность проведения экспериментов по формированию материалов, необходимых, в том числе, для напланетной деятельности. Ранее сообщалось, что 3D-принтер, созданный инженерами Ракетно-космической корпорации «Энергия», планируется доставить на орбитальную станцию на грузовом корабле «Прогресс МС-20», запуск которого намечен на 3 июня.

Первые эксперименты с использованием 3D-принтера на МКС проведут космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев. Полученные во время экспериментов образцы позднее будут возвращены на Землю для анализа их характеристик и выявления особенностей. Согласно имеющимся данным, с помощью 3D-принтера космонавты смогут изготовить крышки для электроразъёмов разной номенклатуры, лопатки для исследований, гаечные ключи, крепёжные средства и другие изделия.