3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Для 3D-печати на МКС будут использоватьс...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Для 3D-печати на МКС будут использоваться полимерные материалы

Первая 3D-печать на российском сегменте Международной космической станции будет вестись из полимерных материалов. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова директора исследовательско-аналитического центра госкорпорации «Роскосмос» Игоря Поташного.

Источник изображений: «Роскосмос»

Источник изображений: «Роскосмос»

«На начальном этапе это будут какие-то полимерные материалы, которые просты», — сообщил господин Поташный в ответ на вопрос касательно материалов, которые планируется использовать в качестве сырья при проведении экспериментов по 3D-печати на МКС.

Глава исследовательско-аналитического центра также сообщил, что в перспективе рассматривается возможность проведения экспериментов по формированию материалов, необходимых, в том числе, для напланетной деятельности. Ранее сообщалось, что 3D-принтер, созданный инженерами Ракетно-космической корпорации «Энергия», планируется доставить на орбитальную станцию на грузовом корабле «Прогресс МС-20», запуск которого намечен на 3 июня.

Первые эксперименты с использованием 3D-принтера на МКС проведут космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев. Полученные во время экспериментов образцы позднее будут возвращены на Землю для анализа их характеристик и выявления особенностей. Согласно имеющимся данным, с помощью 3D-принтера космонавты смогут изготовить крышки для электроразъёмов разной номенклатуры, лопатки для исследований, гаечные ключи, крепёжные средства и другие изделия.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Фото дня: «дверной проём» в марсианской скале
Blue Origin запустит в космос следующую группу туристов 20 мая
Американские учёные впервые в истории вырастили растения в лунном грунте
Производство ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2022–2023 гг.
Без России европейский марсоход проекта ExoMars вряд ли отправится на Марс раньше 2028 года
Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: мкс, 3d-печать, космос
мкс, 3d-печать, космос
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 79
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 31
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На площадке термоядерного реактора ИТЭР приступили к монтажу активной зоны реактора
Китайская «SpaceX» провалила третий подряд старт ракеты-носителя
Анонсирована портативная игровая консоль AyaNeo 2 на базе Ryzen 7 6800U и с графикой вдвое быстрее, чем у Steam Deck
Фото дня: «дверной проём» в марсианской скале
Недавнее обновление Windows 11 и Windows 10 стало причиной сбоев в работе некоторых служб
Избранная Маском методика подсчёта количества ботов в Twitter вряд ли даст достоверные результаты 4 ч.
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Свежая кровь. Рецензия 11 ч.
IBM будет предлагать свои SaaS-продукты в AWS Marketplace 11 ч.
Новая статья: Gamesblender № 570: провал Outriders, «настоящая» Duke Nukem Forever и фанатский ремейк NFS Underground 2 12 ч.
Ubisoft имеет «всё необходимое», чтобы оставаться независимой компанией 12 ч.
«Выживание нового поколения в открытом мире»: новые подробности и концепт-арты «Дюны» от Funcom 12 ч.
«Напоминает Devil May Cry»: авторы экшена Soulstice представили игру в 11-минутном ролике 13 ч.
Twitter тестирует пометку сообщений «Понравилось автору» 17 ч.
Крупнейшие криптобиржи сняли рухнувший стейблкоин Terra с торгов 19 ч.
ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российский вариант OpenStack 19 ч.
Для 3D-печати на МКС будут использоваться полимерные материалы 2 ч.
Орбиту МКС подняли почти на 2 км в рамках подготовки к полёту «Прогресс МС-20» 3 ч.
Электромобили Tesla начали предупреждать владельцев о периодах пиковых нагрузок на электросеть 3 ч.
Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner 13 ч.
США потратят $45 млрд на интернетизацию всего населения страны к 2030 году 19 ч.
4G-связь будет доминировать на рынке Интернета вещей до 2028 года 19 ч.
Valve опубликовала Windows-аудиодрайверы для Steam Deck 20 ч.
Смартфон Hisense H60 получит китайский процессор Zhanrui T7520 с поддержкой 5G 21 ч.
Realme вскоре представит смарт-часы TechLife Watch SZ100 с 1,69" дисплеем 23 ч.
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с 10,4" экраном 2К 23 ч.