Резервный фонд рухнувших криптовалют Terra и Luna бесследно исчез

Эксперты специализирующейся на криптовалютных расследованиях частной компании Elliptic сообщили, что биткоины на сумму $3,5 млрд, приобретённые создателями рухнувших криптовалют Terra и Luna, были выведены на две криптобиржи, после чего бесследно исчезли, и отследить их дальнейшую судьбу не представляется возможным.

Судьба резервного фонда Terra может стать ключевым вопросом, если криптоинвесторы попытаются возместить убытки, понесённые в результате краха блокчейна. В Elliptic установили, что с января по март организация Luna Foundation Guard (LFG) произвела закупку биткоинов на общую сумму $3,5 млрд. Когда 9 мая котировка стейблкоина Terra начала снижаться, представитель связанного с LFG проекта Terraform Lab заявил, что биткоины из резервного фонда будут использоваться для покупки Terra, чтобы стабилизировать курс криптовалюты и сохранить её привязку к доллару. Но буквально на следующий день криптокошельки, в которых хранились эти средства, были опустошены.

Биткоины на сумму около $1,7 млрд были переведены с кошельков LFG в две транзакции на новый адрес ещё 9 мая — в тот же день, когда соучредитель проекта Terra До Квон (Do Kwon) заявил, что эти средства будут использованы для корректировки курса. Через несколько часов вся сумма в несколько транзакций была отправлена на один счёт на криптобирже Gemini, и с этого момента отследить дальнейшую судьбу активов стало невозможно, сообщили в Elliptic.

Авторы расследования также рассказали, что оставшиеся в резервном фонде биткоины на следующий день, 10 мая, одной транзакцией ушли на счёт криптобиржи Binance. Дальнейшая их судьба также неизвестна: средства могли быть обменяны на деньги или распределены по другим кошелькам.

Напомним, стейблкоин Terra с самого начала не был обеспечен деньгами или ценными бумагами — его курс должен был поддерживаться алгоритмом, который при падении курса выпускал «монеты» родственной криптовалюты Luna. Однако 9 мая котировки Terra стали резко снижаться, и алгоритм не помог: Luna ушла в гиперинфляцию и за несколько дней подешевела с $85 до $0,005. «Планом Б» для проекта был резервный фонд в биткоинах, однако его судьба теперь неизвестна.