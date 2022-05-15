BOE показала гигантский дисплей OLED с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц

Компания BOE Technology, один из крупнейших в мире поставщиков LCD-дисплеев, продемонстрировала новую панель, выполненную на основе органических светодиодов (OLED).

Диагональ экрана составляет 95 дюймов. Он обладает разрешением 8К — 7680 × 4320 пикселей, а частота обновления достигает 120 Гц.

Для новинки заявлен 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Контрастность достигает 1 000 000:1. Пиковая яркость составляет 800 кд/м2, тогда как средняя яркость — 150 кд/м2.

Панель имеет узкие рамки. Заявлена поддержка различных технологий (в том числе на базе HDR) для повышения качества изображения. Достигается 10-битная глубина цвета.

Новинка оснащена особым алгоритмом для дальнейшего улучшения однородности и стабильности сверхбольшого OLED-экрана с разрешением 8K, а также для достижения высокого качества картинки и предотвращения смазывания изображения.