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Netflix может запустить прямые трансляции

Как сообщил ресурс Deadline, Netflix сейчас прорабатывает возможность запустить на платформе прямые трансляции. В эфир будут выходить спецвыпуски комедийных проектов, реалити-шоу и другой контент.

Источник изображения: Tumisu / pixabay.com

Источник изображения: Tumisu / pixabay.com

В Deadline говорят, что прямые трансляции окажутся удобным инструментом для показа дополнительных материалов шоу и проведения зрительских голосований в различных конкурсах. Платформа также может давать в эфир спецвыпуски комедийных проектов — в библиотеке собрано множество выступлений стендаперов, и в этом году проводился фестиваль Netflix Is a Joke Fest. Выступления с мероприятия будут выложены позже, но на следующий год зрители, возможно, увидят их сразу.

С прямыми трансляциями уже начал экспериментировать один из главных конкурентов Netflix — платформа Disney Plus в этом году показывала церемонию вручения премии «Оскар» и пообещала вскоре выпустить ещё одно конкурсное шоу в этом формате.

Потребность в переменах для Netflix сейчас ощущается особенно остро: отчёт компании по итогам I квартала оказался катастрофическим и вызвал падение акций на 37 % всего за день. За отчётный период сервис потерял 200 тыс. подписчиков, и в следующем квартале отток клиентов может составить до 2 млн. Помимо прямых трансляций, компания может попытаться выправить своё положение введением дешёвого тарифа с рекламой, а также запретом на использование одного аккаунта несколькими домохозяйствами.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Слухи,
Теги: netflix, стриминг, прямой эфир
netflix, стриминг, прямой эфир
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