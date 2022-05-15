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В России разработан спутник связи и вещания нового поколения «Эллипс»

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что в России к 2030 году планируется обеспечить полный охват территории страны услугами спутниковой связи, цифрового вещания и высокоскоростного доступа в интернет, включая арктическую зону и Северный морской путь.

Источник изображений: pixabay.com / geralt

Источник изображений: pixabay.com / geralt

Говорится, что в компании «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС) найдены решения для спутника связи и вещания нового поколения. Речь идёт об аппарате под названием «Эллипс».

«Целью проекта было добиться для высокоэллиптического спутника таких же показателей обслуживания заданной территории, какие обеспечивают аппараты на геостационарной орбите. Это позиционирование лучей на заданные зоны обслуживания, непрерывность приёма-передачи информации, минимальные требования к наземным станциям, чтобы они были по возможности проще и дешевле», — говорится в публикации.

«Эллипс» несколько отличается от стационарных спутников в плане конструкции. Его восьмигранный корпус максимально приближён к цилиндрической форме — таким образом специалисты обеспечили оптимальный баланс освещённости Солнцем на всех участках орбиты и решили задачу отведения лишнего тепла от приборов. Оно будет сбрасываться в космическое пространство с панелей радиаторов космического аппарата.

«Удалось найти оригинальное решение, которое делает возможным наведение каждой антенны на свою заданную зону обслуживания. Предполагается, что группировка из четырёх подобных аппаратов обеспечит широким спектром телекоммуникационных услуг пользователей в Восточном и Западном полушариях, в первую очередь, на территории России и в акватории Северного Ледовитого океана», — отмечается в сообщении.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, наука, связь, россия
космос, наука, связь, россия
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