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Слухи: в разработке находятся четыре игры по Silent Hill

Инсайдер Dusk Golem, специализирующийся на хоррорах, рассказал о том, что Konami работает над четырьмя играми по Silent Hill. Ранее он опубликовал четыре скриншота проекта из сборки 2020 года.

Якобы Silent Hill. Источник изображений: Dusk Golem

Якобы Silent Hill. Источник изображений: Dusk Golem

По его словам, у Konami большие планы на развитие франшизы. В 2018 году Konami планировала выпустить две Silent Hill, но на данный момент в разработке находятся целых четыре проекта. Но, как уточнил Dusk Golem, фактически их три — видимо, один из них является мультиплеерной игрой, такой как Resident Evil Re:Verse. Согласно его информации, разработка этих проектов продвинулась дальше, чем поклонники могут ожидать.

Также Dusk Golem раскрыл больше подробностей того проекта, скриншотами которого делился ранее. Игра должна была изначально выйти в октябре 2021 года, но из-за пандемии студии пришлось отложить её. Поэтому инсайдер верит, что уже скоро Konami представит этот проект.

Silent Hill: Downpour, последняя на текущий момент игра основной серии, вышла 13 марта 2012 года. В 2014 году Konami совместно с Kojima Productions анонсировала Silent Hills. Над игрой работали голливудский режиссёр Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro), актёр Норман Ридус (Norman Reedus) и гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima). Однако из-за разногласий с издателем проект был отменён.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Слухи,
Теги: silent hill, konami, хоррор, слухи
silent hill, konami, хоррор, слухи
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