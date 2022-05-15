Слухи: в разработке находятся четыре игры по Silent Hill

Инсайдер Dusk Golem, специализирующийся на хоррорах, рассказал о том, что Konami работает над четырьмя играми по Silent Hill. Ранее он опубликовал четыре скриншота проекта из сборки 2020 года.

По его словам, у Konami большие планы на развитие франшизы. В 2018 году Konami планировала выпустить две Silent Hill, но на данный момент в разработке находятся целых четыре проекта. Но, как уточнил Dusk Golem, фактически их три — видимо, один из них является мультиплеерной игрой, такой как Resident Evil Re:Verse. Согласно его информации, разработка этих проектов продвинулась дальше, чем поклонники могут ожидать.

Также Dusk Golem раскрыл больше подробностей того проекта, скриншотами которого делился ранее. Игра должна была изначально выйти в октябре 2021 года, но из-за пандемии студии пришлось отложить её. Поэтому инсайдер верит, что уже скоро Konami представит этот проект.

Silent Hill: Downpour, последняя на текущий момент игра основной серии, вышла 13 марта 2012 года. В 2014 году Konami совместно с Kojima Productions анонсировала Silent Hills. Над игрой работали голливудский режиссёр Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro), актёр Норман Ридус (Norman Reedus) и гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima). Однако из-за разногласий с издателем проект был отменён.