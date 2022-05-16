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Илон Маск встретился с президентом Индонезии, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в сфере добычи и обработки никеля

Обладающая внушительными запасами никеля Индонезия и раньше становилась объектом внимания руководства Tesla, но на предыдущих этапах переговоров стороны не могли добиться компромисса. Власти страны были заинтересованы в создании сложных производств на своей территории, а Tesla ратовала за их исключительную экологичность. Переговоры продолжились во время визита президента Индонезии в Техас.

Источник изображения: Laily Rachev, Reuters

Источник изображения: Laily Rachev, Reuters

Джоко Видодо (Joko Widodo) посетил штаб-квартиру Tesla в минувшую субботу, как отмечает Reuters, встретившись с Илоном Маском (Elon Musk) для обсуждения возможных инвестиций и сотрудничества в сфере высоких технологий. Предварительный этап переговоров состоялся ранее, на нём также обсуждались вопросы инвестиций в добывающую отрасль Индонезии, которая специализируется на никеле, используемом при производстве тяговых батарей для электромобилей. В этом году цена на никель стремительно выросла, и Tesla была вынуждена превентивно повышать цены на электромобили на тысячи долларов.

До этого, как сообщает источник, представители Tesla посетили Индонезию для переговоров по поводу инвестиций в производство тяговых батарей. Надо сказать, что конкуренты Tesla уже активно осваивают эту территорию. LG Energy Solution и CATL согласились вложить по $9 млрд в предприятия по выпуску литиевых аккумуляторов на территории Индонезии, а Hyundai Motor будет собирать в этой стране электромобили на базе батарей корейского партнёра.

Президент Индонезии также посетил пусковую площадку SpaceX в Техасе, поскольку его интересует и сотрудничество с Илоном Маском в аэрокосмической сфере. Ранее он предлагал миллиардеру использовать Индонезию для запуска космических аппаратов. На данный момент о заключении каких-то контрактов по итогам встречи Илона Маска и Джоко Видодо не сообщается.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, комментарии последних событий, окружающая среда,
Теги: tesla, илон маск, индонезия, никель, аккумуляторы
tesla, илон маск, индонезия, никель, аккумуляторы
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