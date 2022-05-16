К целевым платформам Silt добавились консоли PlayStation и Xbox — игра получила точную дату выхода

Вслед за презентацией на Indie World Showcase издательство Fireshine Games и студия-разработчик Spiral Circus раскрыли точную дату выхода и полный список целевых платформ своего подводного приключения Silt.

Напомним, Silt была официально представлена в прошлом июне. До недавнего времени проект планировался к релизу на PC (Steam) и Nintendo Switch в течение следующего месяца.

Как стало известно, Silt поступит в продажу уже 1 июня текущего года в версиях не только для PC (Steam) и Nintendo Switch, но также PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Анонс сопроводили минутным трейлером игрового процесса Silt. Разработчики показали несколько ситуаций (в том числе опасных для здоровья героя), в которых предстоит оказаться пользователям.

Геймерам достанется роль водолаза, который стремится раскрыть давно забытые тайны, скрытые в подводной бездне. Обещают схватки с глубинными исполинами, возможность захватывать тела морских существ и поддержку русского языка.