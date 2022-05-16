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К целевым платформам Silt добавились консоли PlayStation и Xbox — игра получила точную дату выхода

Вслед за презентацией на Indie World Showcase издательство Fireshine Games и студия-разработчик Spiral Circus раскрыли точную дату выхода и полный список целевых платформ своего подводного приключения Silt.

Источник изображения: Fireshine Games

Источник изображения: Fireshine Games

Напомним, Silt была официально представлена в прошлом июне. До недавнего времени проект планировался к релизу на PC (Steam) и Nintendo Switch в течение следующего месяца.

Как стало известно, Silt поступит в продажу уже 1 июня текущего года в версиях не только для PC (Steam) и Nintendo Switch, но также PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Анонс сопроводили минутным трейлером игрового процесса Silt. Разработчики показали несколько ситуаций (в том числе опасных для здоровья героя), в которых предстоит оказаться пользователям.

Геймерам достанется роль водолаза, который стремится раскрыть давно забытые тайны, скрытые в подводной бездне. Обещают схватки с глубинными исполинами, возможность захватывать тела морских существ и поддержку русского языка.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Пазл, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: silt, spiral circus, fireshine games, приключенческая головоломка
silt, spiral circus, fireshine games, приключенческая головоломка
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