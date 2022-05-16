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Google и Samsung создали универсальную платформу для синхронизации данных о здоровье и тренировках

В результате партнёрства Google и Samsung в скором будущем появятся специальная платформа и API Health Connect, обеспечивающие разработчикам ПО набор инструментов для синхронизации пользовательских данных между приложениями и устройствами в экосистеме Android. Это поможет пользователям отслеживать данные о здоровье и тренировках в едином хабе.

Источник изображения: Android Developers Blog

Источник изображения: Android Developers Blog

Как только пользователь становится участником экосистемы, разработчики смогут компилировать разрозненные сведения в едином зашифрованном хабе на его устройстве. В Google заявляют, что пользователи смогут определять, какими именно данными и с каких приложений им делиться. Если более одного приложения собирают сведения одного типа — например, число пройденных шагов, можно будет отдать предпочтение сведениям из одного из приложений. Health Connect уже поддерживает более 50 типов данных в многочисленных категориях, от трекинга активности и характеристик тела до мониторинга циклов сна и рациона питания.

Как заявили в Samsung, компания сотрудничает с Google и другими партнёрами для того, чтобы оценить весь потенциал Health Connect. В частности, предусмотрена совместимость платформ Samsung Health и Health Connect. С разрешения пользователя разработчики смогут использовать данные, полученные с помощью Galaxy Watch в собственных приложениях.

Пока Health Connect проходит стадию открытого бета-тестирования, в котором могут принять участие все Android-разработчики. Google также сотрудничает с разработчиками ПО MyFitnessPal, Leap Fitness и Withings. Ожидается, что использовать Health Connect смогут и Google Fit, а также принадлежащая Google компания Fitbit. В числе прочего это означает, что платформу будут поддерживать смарт-часы Pixel Watch, которые появятся в продаже позже в текущем году.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: google, samsung, health connect
google, samsung, health connect
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