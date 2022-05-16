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Слухи: проектом Bloober Team в серии Silent Hill станет ремейк второй части

Инсайдер Nate the Hate и журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) у себя в Twitter раскрыли информацию об одном из проектов в культовой хоррор-серии Silent Hill, над которым сейчас якобы ведётся работа.

Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

По данным Nate the Hate, польская студия Bloober Team трудится над ремейком Silent Hill 2 с переработанными головоломками и новыми концовками. Переосмысление якобы будет временным консольным эксклюзивом PlayStation.

Грабб в своём сообщении подтверждает, что озвученные Nate the Hate подробности не противоречат услышанному им самим: «Для меня главным показателем является то, что увиденное мной сходится с несостоявшимся большим шоу Konami на E3 в прошлом году».

Источник изображения: Twitter (Jeff Grubb)

Источник изображения: Twitter (Jeff Grubb)

Напомним, на днях инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) обмолвился о находящихся в производстве трёх с половиной играх Silent Hill. Nate the Hate добавил, что среди них есть новая основная часть и побочные «истории».

На прошлой неделе AestheticGamer поделился несколькими изображениями новой Silent Hill и крохами свежей информации о проекте. Согласно октябрьским слухам, одной из игр занимается Kojima Productions.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Слухи,
Теги: silent hill, konami, bloober team, хоррор
silent hill, konami, bloober team, хоррор
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