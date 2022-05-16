Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут

Израильский стартап StoreDot успешно продемонстрировал технологию экстремально быстрой зарядки, публично показав процесс зарядки пакетного тягового аккумулятора. За 5 минут тот зарядился достаточно, чтобы обеспечить электромобиль запасом хода в 100 миль (около 160 км).

Процесс происходил на глазах посетителей выставки EcoMotion Week 2022, проходившей в Израиле и транслировался для зрителей со всего мира. Параметры аккумулятора, включая уровень зарядки, температуру, напряжение и ёмкость демонстрировались всем желающим.

В ходе демонстрации использовались т.н. пакетные аккумуляторы 300×100 мм, выпущенные на китайском заводе EVE Energy. Аккумулятор заряжался менее 10 минут, этого хватило на заряд до 20 А∙ч, показатели превысили запланированные 0-80 %, заявленные до начала демонстрации.

Как сообщает портал InsideEVs, компания показала возможность добавлять запас хода по 160 км каждые 5 минут зарядки, причём в процессе АКБ ни разу не нагревался выше 33 градусов по Цельсию, что намного ниже, чем рекомендовалось инженерами StoreDot. Кроме того, все прочие критические параметры сохранялись на оптимальном уровне.

Демонстрация проходила в рамках плана StoreDot, т.н. «100inX», где 100 — запас хода в милях, а X — время зарядки. Если к 2024 году планируется добиться уровня зарядки на 100 миль за 5 минут на промышленном уровне, то к 2028 году — за 3 минуты, а к 2032 году — за 2 минуты.