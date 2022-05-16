3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек Израильская StoreDot продемонстрировала ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут

Израильский стартап StoreDot успешно продемонстрировал технологию экстремально быстрой зарядки, публично показав процесс зарядки пакетного тягового аккумулятора. За 5 минут тот зарядился достаточно, чтобы обеспечить электромобиль запасом хода в 100 миль (около 160 км).

Источник изображения: StoreDot

Источник изображения: StoreDot

Процесс происходил на глазах посетителей выставки EcoMotion Week 2022, проходившей в Израиле и транслировался для зрителей со всего мира. Параметры аккумулятора, включая уровень зарядки, температуру, напряжение и ёмкость демонстрировались всем желающим.

В ходе демонстрации использовались т.н. пакетные аккумуляторы 300×100 мм, выпущенные на китайском заводе EVE Energy. Аккумулятор заряжался менее 10 минут, этого хватило на заряд до 20 А∙ч, показатели превысили запланированные 0-80 %, заявленные до начала демонстрации.

Как сообщает портал InsideEVs, компания показала возможность добавлять запас хода по 160 км каждые 5 минут зарядки, причём в процессе АКБ ни разу не нагревался выше 33 градусов по Цельсию, что намного ниже, чем рекомендовалось инженерами StoreDot. Кроме того, все прочие критические параметры сохранялись на оптимальном уровне.

Демонстрация проходила в рамках плана StoreDot, т.н. «100inX», где 100 — запас хода в милях, а X — время зарядки. Если к 2024 году планируется добиться уровня зарядки на 100 миль за 5 минут на промышленном уровне, то к 2028 году — за 3 минуты, а к 2032 году — за 2 минуты.

По данным представителя StoreDot, программа уже позволила создавать аккумуляторы, обеспечивающие 1200 последовательных циклов экстремально быстрой зарядки. Для аккумуляторов, оптимальных для использования в электромобилях, компания намерена добиться более 1000 циклов к концу текущего года.

По словам главы StoreDot Дорона Майерсдорфа (Doron Myersdorf), демонстрация показала полную готовность компании соответствовать заданной «дорожной карте». Кроме того, он считает чрезвычайно важным обеспечить водителям перезарядку батарей электромобилей за время, сопоставимое со временем заправки традиционным горючим.

Уже сегодня технология StoreDot активно тестируется мировыми производителями электромобилей. В частности, в апреле появилась информация о том, что в разработку аккумуляторов нового уровня инвестирует компания Volvo Cars. В совместных проектах с израильским стартапом также участвуют Daimler Trucks и вьетнамская VinFast.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Volvo Cars инвестировала в тяговые батареи StoreDot с поддержкой быстрой зарядки — запас хода на 160 км за 5 минут
StoreDot приступила к производству образцов аккумуляторов, способных заряжаться за 10 минут
Израильская компания улучшила аккумулятор Tesla 4680 — теперь он может полностью заряжаться за 10 минут
Суд назвал «безрассудным» твит Маска в 2018 году о приватизации Tesla
У стартапа Canoo скоро закончатся деньги — производство электромобилей может так и не начаться
Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек, на острие науки,
Теги: storedot, электромобиль, израиль, аккумулятор
storedot, электромобиль, израиль, аккумулятор
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 86
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 3
Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Свежая кровь. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту
Ключевые подробности Arma Reforger раньше времени утекли в Сеть: это Arma 4, которая выйдет на ПК и консолях
Недавнее обновление Windows 11 и Windows 10 стало причиной сбоев в работе некоторых служб
«Выживание нового поколения в открытом мире»: новые подробности и концепт-арты «Дюны» от Funcom
Электромобили Tesla начали предупреждать владельцев о периодах пиковых нагрузок на электросеть
Слухи: сборник ремастеров Gears of War поступит в продажу до конца года 11 мин.
Слухи: проектом Bloober Team в серии Silent Hill станет ремейк второй части 32 мин.
Британские чарты: Elden Ring выпала из топ-10, а Evil Dead: The Game дебютировала в пятёрке 35 мин.
Google и Samsung создали универсальную платформу для синхронизации данных о здоровье и тренировках 2 ч.
Новая статья: Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 10 ч.
Remedy: продажи Control оправдали ожидания, а Alan Wake Remastered ещё не окупилась 19 ч.
Слухи: в разработке находятся четыре игры по Silent Hill 20 ч.
Netflix может запустить прямые трансляции 22 ч.
Избранная Маском методика подсчёта количества ботов в Twitter вряд ли даст достоверные результаты 15-05 06:38
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Свежая кровь. Рецензия 15-05 00:22
Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут 49 мин.
Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли 52 мин.
Infineon считает важной географическую диверсификацию производства чипов 2 ч.
Илон Маск встретился с президентом Индонезии, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в сфере добычи и обработки никеля 4 ч.
Новая статья: Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 8 ч.
В России разработан спутник связи и вещания нового поколения «Эллипс» 20 ч.
Суперскоростную одновитковую схему полётов к МКС планируется опробовать осенью 22 ч.
BOE показала гигантский дисплей OLED с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц 22 ч.
Для 3D-печати на МКС будут использоваться полимерные материалы 15-05 08:49
Орбиту МКС подняли почти на 2 км в рамках подготовки к полёту «Прогресс МС-20» 15-05 07:38