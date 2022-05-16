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Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли

Ещё в прошлом году американские и европейские чиновники встретились в Питтсбурге для обсуждения взаимодействия в сфере борьбы с дефицитом полупроводниковых компонентов, который к тому времени начал остро ощущаться в автомобильном сегменте. На этой неделе стороны процесса готовы формализовать подход к обмену информацией и координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, соответствующие заявления будут сделаны представителями Совета по торговле и технологиям (TTC), в состав которого вошли чиновники со стороны как США, так и Европы. Власти двух регионов хотят согласовывать свои действия, направленные на поддержку развития полупроводниковой промышленности, чтобы избежать неэффективного расходования средств, а также исключить «гонку за субсидиями» среди компаний, претендующих на их получение.

Упоминаемый выше межправительственный орган будет координировать действия властей США и ЕС и в прочих сферах, начиная от противодействия Китаю и России, и заканчивая созданием правил для регулирования деятельности крупных корпораций в указанных юрисдикциях. Напомним, что США и ЕС приняли или собираются принять обособленные программы субсидирования развития локального производства чипов. Американские власти намереваются выделить на соответствующие нужды $52 млрд, а власти ЕС предусмотрели в бюджете €43 млрд на аналогичные цели.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, субсидии, сша, евросоюз, регулирование
полупроводники, субсидии, сша, евросоюз, регулирование
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