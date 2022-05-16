Выход первого платного дополнения к экшен-стратегии The Riftbreaker сопроводят масштабным контентным патчем

Издательство Maximum Games и разработчики из EXOR Studios представили Metal Terror — первое платное дополнение к своему научно-фантастическому экшену с элементами выживания и стратегии The Riftbreaker.

События «Железного террора» развернутся в Металлической долине — не изученном ранее биоме Галатеи-37. Главной героине The Riftbreaker капитану Эшли Новак предстоит раскрыть страшную тайну, тысячелетиями хранимую планетой.

Вместе с Metal Terror выйдет бесплатный контентный патч, который включает упомянутый регион и другие особенности: сценарий для режима выживания, новые предметы, технологии, существа, а также множество улучшений.

Metal Terror и бесплатный контент составят обновление The World Expansion Update. Расширение планировалось к запуску в марте−апреле текущего года, но станет доступно 30 мая — страница в Steam уже открыта.

The Riftbreaker вышла в октябре 2021 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В январе 2022-го продажи игры превысили 350 тыс. копий, а количество опробовавших проект в рамках подписного сервиса Game Pass — 0,5 млн.