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Выход первого платного дополнения к экшен-стратегии The Riftbreaker сопроводят масштабным контентным патчем

Издательство Maximum Games и разработчики из EXOR Studios представили Metal Terror — первое платное дополнение к своему научно-фантастическому экшену с элементами выживания и стратегии The Riftbreaker.

Источник изображений: EXOR Studios

Источник изображений: EXOR Studios

События «Железного террора» развернутся в Металлической долине — не изученном ранее биоме Галатеи-37. Главной героине The Riftbreaker капитану Эшли Новак предстоит раскрыть страшную тайну, тысячелетиями хранимую планетой.

Вместе с Metal Terror выйдет бесплатный контентный патч, который включает упомянутый регион и другие особенности: сценарий для режима выживания, новые предметы, технологии, существа, а также множество улучшений.

История Metal Terror вписана в The Riftbreaker и откроется по мере продвижения по базовой кампании

История Metal Terror вписана в The Riftbreaker и откроется по мере продвижения по базовой кампании

Metal Terror и бесплатный контент составят обновление The World Expansion Update. Расширение планировалось к запуску в марте−апреле текущего года, но станет доступно 30 мая — страница в Steam уже открыта.

The Riftbreaker вышла в октябре 2021 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В январе 2022-го продажи игры превысили 350 тыс. копий, а количество опробовавших проект в рамках подписного сервиса Game Pass — 0,5 млн.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Стратегия, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: the riftbreaker, exor studios, maximum games, экшен, стратегия
the riftbreaker, exor studios, maximum games, экшен, стратегия
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