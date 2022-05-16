Видео: битва против Докугумона и неожиданная трансформация в геймплейном отрывке Digimon Survive

Издательство Bandai Namco Entertainment и студия-разработчик HYDE в рамках корейского фестиваля Rulicon 2022 представили новые геймплейные кадры своей ролевой игры с элементами выживания Digimon Survive.

Напомним, Digimon Survive расскажет о группе подростков во главе с Такумой Момоцукой, которые во время поездки в специальный летний лагерь окажутся в «странном новом мире, полном монстров и опасностей».

Обнародованный сегмент игрового процесса демонстрирует битву против Докугумона, в рамках которой Агумон, принадлежащий Момоцуке, превращается в Греймона. Видео доступно только на японском с корейскими субтитрами.

В предваряющем презентацию геймплея обращении продюсер Digimon Survive Кадзумаса Хабу (Kazumasa Habu) объяснил демонстрацию игры на корейском мероприятии растущей популярностью франшизы в этом регионе.

Digimon Survive поступит в продажу 29 июля текущего года для PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На территории Японии проект дебютирует 28 июля.