Юристы Twitter обвинили Маска в разглашении закрытой информации — дело может дойти до суда

Юридическая служба Twitter обвинила миллиардера Илона Маска (Elon Musk), договорившегося о покупке социальной сети за $44 млрд, в нарушении соглашения неразглашении (NDA) в связи с тем, что он раскрыл размер выборки, используемой компанией при определении количества ботов среди её участников.

«Только что звонили юристы Twitter с жалобой на то, что я нарушил соглашение о неразглашении (NDA), сообщив, что размер выборки для проверки ботов равен 100!», — рассказал Маск в Twitter в минувшую субботу. Как известно, Маск приостановил сделку в ожидании «подробностей, подтверждающих расчёты, что спамовые/фейковые учетные записи действительно составляют менее 5 % пользователей». При этом он сообщил, что планирует проверить количество ботов с помощью выборки в 100 учётных записей, объяснив своё решение тем, что такое количество используют в Twitter при внутреннем аудите.

Кроме того, Илон Маск призвал пользователей Twitter изменить стандартную ленту твитов, представленную в их аккаунте, с «самых популярных твитов» на «последние твиты», объяснив, что при выборе самых популярных твитов платформа использует алгоритм, манипулирующий способами, которые они не осознают.

На это сообщение уже отреагировал бывший гендиректор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey). «Он (алгоритм) был разработан просто для того, чтобы сэкономить ваше время, когда вы какое-то время не пользуетесь приложением», — ответил Дорси Маску. В беседе в другим пользователем Twitter Дорси подчеркнул, что алгоритм не был предназначен для манипулирования.

Позже Маск отказался от своих обвинений. «Я не говорю о злом умысле в алгоритме, а скорее указываю на то, что он пытается угадать, что вы, возможно, захотите прочитать, и при этом непреднамеренно манипулирует/усиливает ваши точки зрения, а вы не осознаёте, что это происходит», — сказал он.

Если высказывания Маска приведут к новым искам, для него это не будет в первый раз. Заявление в Twitter о том, что он нашёл финансирование на приватизацию Tesla, обошлось Маску в $20 млн штрафа, наложенного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ещё $20 млн штрафа было начислено к выплате самой компанией.