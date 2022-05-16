Китайские техногиганты рассчитывают на снижение давления со стороны властей

На протяжении последних полутора лет власти КНР регулярно пытались усилить контроль над деятельностью крупных отечественных корпораций, чьё влияние в сфере финансов начало беспокоить правительство. Больше всего с этой точки зрения досталось Ant Group и Alibaba, у первой даже сорвался выход на фондовый рынок. В условиях развивающегося экономического кризиса, как считают участники рынка, власти КНР могут ослабить регуляторный нажим на бизнес.

На этой неделе в Китае пройдёт отраслевое мероприятие, на котором ответственные за политику в сфере бизнеса чиновники должны выступить с соответствующим заявлением, как утверждает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Представители крупного бизнеса ожидают, что помимо вопросов информационной безопасности, на мероприятии будут обсуждаться и меры поддержки китайских техногигантов. По крайней мере, бюрократическая нагрузка на бизнес должна быть снижена.

Китайское политбюро две недели назад заявило, что отечественный интернет-сектор нуждается в поддержке. Именно с этим заявлением участники рынка связывают надежды на послабления, которые так нужны в период экономического спада, вызванного новой волной пандемии и сопутствующими локдаунами. Выручка от розничной реализации товаров в апреле в КНР сократилась на 11,1 % в годовом сравнении, что стало крупнейшим показателем с начала пандемии. Объёмы промышленного производства упали на 2,9 %, а уровень безработицы с марта увеличился с 5,8 до 6,1 %.

Политика последних полутора лет уже привела к тому, что китайские компании технологического сектора вынуждены были сокращать штат. В конце прошлой недели Alibaba сообщила о намерениях сократить штат подразделения DingTalk на 30 %, а российское представительство AliExpress подтвердило сокращение штата на 40 %, хотя в последнем случае прослеживается влияние и геополитического фактора.