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Вскоре выйдут доступные ридеры Onyx Boox Poke4 и Poke4s на базе Android 11

К выпуску готовятся устройства для чтения книг Onyx Boox Poke4 и Poke4s с дисплеем на основе электронной бумаги E Ink. Гаджеты получат экран размером 6 дюймов по диагонали с возможностью отображения 16 оттенков серого.

Источник изображений: Onyx Boox / Liliputing

Источник изображений: Onyx Boox / Liliputing

В основу новинок положен процессор Qualcomm Snapdragon с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 11.

Версия Onyx Boox Poke4 снабжена флеш-накопителем вместимостью 32 Гбайт. Пиксельная плотность дисплея — 300 PPI (точек на дюйм). У модели Onyx Boox Poke4s эти значения равны соответственно 16 Гбайт и 212 PPI.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (диапазоны частот 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1500 мА·ч. Цена Onyx Boox Poke4 и Poke4s — 140 и 105 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, портативные аудио-/видеоплееры, диктофоны, электронные книжки,
Теги: onyx book, электронная книга, ридер
onyx book, электронная книга, ридер
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