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Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в своём материале для портала eXputer уточнил дату дебютной презентации военного шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 от Activision Blizzard и студии Infinity Ward.

Источник изображения: Steam (Bunduk)

Источник изображения: Steam (Bunduk)

Напомним, в начале мая Хендерсон со ссылкой на нескольких информаторов сообщил, что анонсирующий трейлер сиквела Call of Duty: Modern Warfare представят в июне. Инсайдер TheGhostOfHope утверждал, что ролик опубликуют 2-го числа.

Как сообщил Хендерсон, с тех пор источники поведали ему, что анонс Call of Duty: Modern Warfare 2 запланирован на 8 июня. За несколько дней до уточнения инсайдер намекнул на дату у себя в Twitter.

В оригинальной версии материала на eXputer Хендерсон уверял, что геймплей сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare покажут на «мероприятии вместо E3». Вероятно, речь о цифровом фестивале Summer Game Fest 2022.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 ожидается в октябре−ноябре текущего года на ПК и консолях. По неподтверждённой информации, многопользовательский режим нового проекта представят в августе.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: modern warfare 2 remastered, infinity ward, activision blizzard, шутер
call of duty: modern warfare 2 remastered, infinity ward, activision blizzard, шутер
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