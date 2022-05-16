Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в своём материале для портала eXputer уточнил дату дебютной презентации военного шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 от Activision Blizzard и студии Infinity Ward.

Напомним, в начале мая Хендерсон со ссылкой на нескольких информаторов сообщил, что анонсирующий трейлер сиквела Call of Duty: Modern Warfare представят в июне. Инсайдер TheGhostOfHope утверждал, что ролик опубликуют 2-го числа.

Как сообщил Хендерсон, с тех пор источники поведали ему, что анонс Call of Duty: Modern Warfare 2 запланирован на 8 июня. За несколько дней до уточнения инсайдер намекнул на дату у себя в Twitter.

В оригинальной версии материала на eXputer Хендерсон уверял, что геймплей сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare покажут на «мероприятии вместо E3». Вероятно, речь о цифровом фестивале Summer Game Fest 2022.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 ожидается в октябре−ноябре текущего года на ПК и консолях. По неподтверждённой информации, многопользовательский режим нового проекта представят в августе.