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Volkswagen задействует марку Scout для вторжения на американский рынок электрокаров

Как стало известно на прошлой неделе, автоконцерн Volkswagen намеревается укрепить свои позиции на рынке электромобилей США за счёт возрождения марки Scout, под которой для местных потребителей будут выпускаться пикапы и крупные внедорожники. Если сейчас продукция немецкого автогиганта занимает в США не более 4 % рынка, то к концу десятилетия компания рассчитывает выйти на уровень в 10 %.

Источник изображения: Volkswagen

Источник изображения: Volkswagen

В интервью каналу CNBC генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) напомнил, что прототипы электрических пикапа и кроссовера Scout будут готовы к следующему году, а их массовое производство начнётся в 2026 году. И разработка, и выпуск этих транспортных средств будут осуществляться на территории США с учётом предпочтений местных потребителей. «Соединённые Штаты представляют для нас крупнейшую возможность для роста», — пояснил глава Volkswagen. По его словам, торговую марку Scout помнят и любят в США, поэтому для Volkswagen её возрождение является шансом стать «гораздо более американской» компанией.

При этом глава автоконцерна не исключает возможность поставки машин марки Scout на экспорт, но соответствующее решение должно быть принято существенно позже. С 2024 года в США стартуют продажи электрического микроавтобуса ID. Buzz (на фото выше), который стилистически отсылает американских покупателей к эпохе шестидесятых годов прошлого века. Европейская версия минивэна появится в продаже в этом году, но в случае с американским рынком Volkswagen будет ждать локализации производства. На предприятии в США в текущем году начнётся выпуск электромобилей семейства ID.4 для местного рынка. Попутно концерн будет расширять присутствие на рынке США принадлежащих ему торговых марок Porsche и Audi. Запланировано расширение ассортимента электромобилей, выпускаемых на территории США.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: volkswagen, сша, электромобиль, scout
volkswagen, сша, электромобиль, scout
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