Портативная игровая консоль AYA Neo Slide оснащена сдвижным экраном и клавиатурой

К выпуску готовится новая карманная игровая консоль AYA — модель под названием Neo Slide. Особенностью устройства станет исполнение в форм-факторе слайдера.

Применена аппаратная платформа AMD. Речь идёт о процессоре Ryzen 7 6800U. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Zen 3 с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Тактовая частота в обычном режиме составляет 2,7 ГГц, в режиме разгона — 4,7 ГГц.

Обработкой графики занят встроенный GPU Radeon 680M. Характеристики дисплея не раскрываются, но известно, что он сдвигается вверх, предоставляя доступ к клавиатуре со стандартной раскладкой QWERTY.

В боковых частях расположены игровые органы управления. Это джойстики, крестовина и дополнительные кнопки. Для клавиатуры предусмотрено наличие многоцветной подсветки.

Информации об ориентировочной цене игровой консоли AYA Neo Slide и сроках начала продаж на данный момент нет.