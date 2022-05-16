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Портативная игровая консоль AYA Neo Slide оснащена сдвижным экраном и клавиатурой

К выпуску готовится новая карманная игровая консоль AYA — модель под названием Neo Slide. Особенностью устройства станет исполнение в форм-факторе слайдера.

Источник изображений: Liliputing

Источник изображений: Liliputing

Применена аппаратная платформа AMD. Речь идёт о процессоре Ryzen 7 6800U. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Zen 3 с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Тактовая частота в обычном режиме составляет 2,7 ГГц, в режиме разгона — 4,7 ГГц.

Обработкой графики занят встроенный GPU Radeon 680M. Характеристики дисплея не раскрываются, но известно, что он сдвигается вверх, предоставляя доступ к клавиатуре со стандартной раскладкой QWERTY.

В боковых частях расположены игровые органы управления. Это джойстики, крестовина и дополнительные кнопки. Для клавиатуры предусмотрено наличие многоцветной подсветки.

Информации об ориентировочной цене игровой консоли AYA Neo Slide и сроках начала продаж на данный момент нет.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: игровая консоль, консоль, портативная консоль
игровая консоль, консоль, портативная консоль
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