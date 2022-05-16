Фото дня: звёздная россыпь в шаровом скоплении

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен великолепный снимок структуры с обозначением NGC 6558.

Названное образование представляет собой шаровое звёздное скопление. В отличие от рассеянных звёздных скоплений, которые располагаются в галактическом диске, шаровые находятся в гало.

Скопление NGC 6558 расположено на удалении приблизительно 23 тыс. световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Оно было обнаружено в 1784 году астрономом Уильямом Гершелем при помощи 18,7-дюймового телескопа.

Шаровые скопления содержат большое число светил. Такие структуры тесно связаны гравитацией и обращаются вокруг галактического центра в качестве спутника.

Представленное изображение получено при помощи усовершенствованной обзорной камеры ACS (Advanced Camera for Surveys) на борту «Хаббла», которая была установлена во время одной из миссий по обслуживанию телескопа.