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Фото дня: звёздная россыпь в шаровом скоплении

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен великолепный снимок структуры с обозначением NGC 6558.

Источник изображений: NASA/ESA Hubble Space Telescope

Источник изображений: NASA/ESA Hubble Space Telescope

Названное образование представляет собой шаровое звёздное скопление. В отличие от рассеянных звёздных скоплений, которые располагаются в галактическом диске, шаровые находятся в гало.

Скопление NGC 6558 расположено на удалении приблизительно 23 тыс. световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Оно было обнаружено в 1784 году астрономом Уильямом Гершелем при помощи 18,7-дюймового телескопа.

Шаровые скопления содержат большое число светил. Такие структуры тесно связаны гравитацией и обращаются вокруг галактического центра в качестве спутника.

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Представленное изображение получено при помощи усовершенствованной обзорной камеры ACS (Advanced Camera for Surveys) на борту «Хаббла», которая была установлена во время одной из миссий по обслуживанию телескопа.

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: космос, вселенная, фото, хаббл
космос, вселенная, фото, хаббл
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