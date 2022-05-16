Qualcomm представит новые процессоры Snapdragon на презентации 20 мая

Компания Qualcomm опубликовала тизер, сообщающий о том, что 20 мая состоится презентация новых процессоров Snapdragon для смартфонов. Ожидается анонс чипов для аппаратов среднего уровня и флагманских устройств.

В частности, как сообщают сетевые источники, будет представлен процессор Snapdragon 8 Gen 1+. Это будет улучшенная версия изделия Snapdragon 8 Gen 1, которое объединяет восемь вычислительных ядер, включая мощное ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,0 ГГц, движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения, графический акселератор Adreno нового поколения и модем Snapdragon X65 5G.

Ожидается, что одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1+ станет аппарат Motorola Edge X30. Отмечается также, что чип будет производиться на предприятии TSMC по 4-нанометровой технологии.

На предстоящей презентации также может быть анонсирован процессор Snapdragon 7 Gen 1. Его конфигурация, по имеющейся информации, включает четыре ядра Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,36 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой до 1,8 ГГц. Обработкой графики займётся контроллер Adreno 662.