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«Визуальное приключение» One Day More от московской студии Watt вышло в My.Games Store

Студия Watt объявила о выпуске экшен-платформера One Day More в My.Games Store. Это «арт-игра» о девушке, увлечение которой не разделяют родители. Позже проект также выйдет в Steam. Ранее мы познакомились с One Day More на DevGAMM 2021.

Источник изображений: Watt Studio

Источник изображений: Watt Studio

Как описывают разработчики One Day More, это «визуальное приключение» девушки по имени Ханна. Она страстно увлекается музыкой, однако родители считают её хобби несерьёзным и даже выступают категорически против. У героини есть лишь один день, чтобы доказать всем, что стоит следовать за мечтой.

«Нам важно рассказывать интересные и близкие каждому истории. Проблемы Ханны знакомы каждому из нас: все мы периодически сомневаемся в своих силах и решениях, спорим с родителями и ссоримся с друзьями. Но всегда стоит приложить усилия, чтобы дойти до конца! В игре вы увидите, как переживания героини и её настроение влияют на развитие сюжета и обстановку вокруг. Яркий мир сменяется на мрачный и недружелюбный, если Ханна теряет уверенность в своих силах и поддержку друзей», — рассказала Watt Studio.

Действие игры разворачивается в воображаемом мире, где Ханна катается на скейтборде и решает пространственные головоломки, чтобы проработать свои переживания. Кроме того, как уточнили разработчики, выполнив все добрые дела и собрав все достижения, история раскроется во всей красе.

О консольном релизе One Day More пока речи не идёт.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Приключение,
Теги: one day more, watt studio, экшен-платформер
one day more, watt studio, экшен-платформер
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