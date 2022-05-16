Минцифры хочет смягчить требования для признания софта российским

Минцифры снова пытается смягчить требования к разработчикам, которые хотят включить свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Минцифры Максута Шадаева в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, в котором изложены соответствующие предложения в рамках мер по поддержке экономики России.

Минцифры предлагает считать «приоритетным критерием» не долю участия российского лица в разработке ПО (в настоящее время она должна быть не менее 50 %), а контроль его деятельности российскими лицами. Напомним, ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.

В министерстве считают, что действующие правила не позволяют «достаточному количеству российских компаний» внести продукты в реестр отечественного ПО. Согласно имеющимся данным, господин Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономики, которые должны утвердить их к 20 мая. По данным источника, Минэкономики «поддерживает уточнение требований», поскольку это позволит включить в реестр продукты разработчиков, «акции которых находятся в свободном обращении на бирже».

Отметим, что это не первая попытка Минцифры упростить доступ в реестр отечественного ПО для разработчиков, чьи структуры находятся за границей. Однако в прошлом году эту инициативу не поддержало Минэкономики, сославшись на то, что предлагаемые Минцифры поправки грозят зависимостью госсектора от иностранных разработчиков. Очевидно, что изменение позиции связано с новыми реалиями. Дело в том, что из-за угрозы санкций российские IT-компании переносят разработку за границу. В этом случае по действующему законодательству их продукты могут быть исключены из реестра отечественного ПО, в результате чего доступ к госзаказам будет закрыт. Инициатива Минцифры позволит избежать этого риска.