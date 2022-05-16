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Израильские СМИ написали о переезде «Яндекса» в Израиль — компания это опровергает

В Сети появились сообщения о планах «Яндекса» перевести штаб-квартиру в Израиль. В частности, со ссылкой на публикацию израильской деловой газеты Calcalist сообщалось, что сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой оказать содействие в изменении локации организации.

Источник изображения: Яндекс

Источник изображения: Яндекс

Газета отметила, что копии обращения получили израильский министр финансов Авигдор Либерман, глава МВД Аелет Шакед и министр науки и технологии Орит Фаркаш-Хакоэн. В письме, озаглавленном «Яндекс — расширение деятельности в Израиле», Волож фактически просит от израильского правительства особых условий для релокации своих сотрудников, не являющихся гражданами Израиля.

Впрочем, сам «Яндекс» назвал публикации про возможный перенос штаб-квартиры компании неправдой, объяснив их появление ошибкой перевода документа израильским изданием с английского на иврит.

«Перенос штаб-квартиры Яндекса из Москвы или релокация команд из России не планируется», — отмечено в сообщении компании в Telegram-канале. Компания отметила, что её офис в Тель-Авиве работает уже много лет, и его сотрудники занимаются развитием Yango (такси), беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов».

«Яндекс» добавил, что продолжает осуществлять приём на работу специалистов, в том числе и в Израиле. В некоторых случает допускается возможность удалённой работы и релокации. При этом сотрудникам, работающим удалённо, будет оказана помощь в получении зарплаты удобным для них способом.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, штаб-квартира, слухи
яндекс, штаб-квартира, слухи
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