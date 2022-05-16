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Sega раскрыла продажи игр Sonic, Persona, Yakuza и Total War за прошедший финансовый год

Японское издательство Sega отчиталось о продажах игр серий Sonic the Hedgehog, Total War, Yakuza (включает показатели Judgment) и Persona за финансовый год, закончившийся 31 марта 2022-го.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Как стало известно, за прошедший отчётный период — с апреля 2021-го по март 2022-го — самой популярной франшизой Sega была Sonic the Hedgehog. На неё пришлось 5,8 млн копий (4,4 млн годом ранее).

Второй по успешности серией Sega за прошедший финансовый год оказалась Yakuza — 2,9 млн копий (2,2 млн), на третьем месте расположилась Total War с 2,6 млн (4 млн), а четвёртой к финишу пришла Persona с 1,3 млн (3 млн).

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Портал Persona Central предполагает, что столь резкое падение продаж для Persona (57 %) объясняется отсутствием крупных релизов. За период с апреля 2021-го по март 2022-го серия пополнилась лишь ремастером файтинга Persona 4 Arena Ultimax.

В том же финансовом отчёте Sega упомянула о планах по выпуску к концу текущего финансового года (то есть к апрелю 2023-го) нескольких «ремейков, ремастеров и ответвлений» по известным франшизам.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Платформер, Стратегия,
Теги: sonic the hedgehog, yakuza, total war, persona, sega, продажи игр
sonic the hedgehog, yakuza, total war, persona, sega, продажи игр
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