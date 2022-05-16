Третье место в мире: число активных пользователей смартфонов Xiaomi превысило 500 млн человек

По данным агентства Counterpoint Rersearch, в 1 квартале 2022 года компания Xiaomi добилась результата, имеющего историческое значение, — число активных пользователей её смартфонов превысило 500 млн человек. Китайский бренд прочно вошёл в тройку мировых лидеров рынка наравне с Samsung и Apple.

За последние годы компания превратилась из регионального производителя бюджетных смартфонов в глобального игрока, занимающего серьёзные позиции на рынке премиум-моделей. Хотя компания и без того хорошо известна на многих региональных рынках, мировой узнаваемости бренда в некотором роде способствовала пандемия COVID-19. Особенно сильный рывок произошёл в Индии, где Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в 1 квартале 2022 года, в то время как в остальном мире за пределами Индии и Китая она занимает третье место.

Значительную часть доходов вендора составляют «интернет-сервисы», в первую очередь, реклама. В 2021 году общий доход от этого сегмента достиг $4,16 млрд. При этом в Китае доход от сервисов намного выше, чем на всех других региональных рынках, а с пользователей смартфонов премиум-уровня — выше, чем с пользователей бюджетных моделей.

По данным Xiaomi 80 % доходов от интернет-сервисов приходится на Китай, основной статьёй дохода в этом сегменте является реклама. Трудно предсказать, сможет ли компания конкурировать на рынке сервисов за пределами КНР с гигантами вроде Google, не делясь с последней доходами.

В теории большая пользовательская база Xiaomi должна способствовать дальнейшему развитию бренда, а компания за счёт этого имеет больше возможностей по монетизации трафика на своих смартфонах. Кроме того, рекордные показатели помогают ей более эффективно продавать продукты из смежных сегментов рынка, например, устройства Интернета вещей, беспроводные наушники и смарт-часы.

Уже сейчас компания имеет развитую экосистему Интернета вещей и подключенных устройств, от роботов-пылесосов до беспроводных наушников. Но максимально использовать свою популярность ей всё-таки не удаётся. В той же Индии, где Xiaomi является крупнейшим производителем на рынке, по поставкам умных часов и наушников компания не попадает даже в верхнюю пятёрку, хотя поставки смарт-часов здесь увеличились за год на 274 %, а беспроводных наушников — на 60 %. Не исключено, что для рынков вроде индийского компании в конечном итоге придётся пересмотреть свою стратегию, включая ценообразование и частоту обновления модельного ряда.