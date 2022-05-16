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Видео: авторы Crossfire: Legion рассказали о командирах и юнитах версии в раннем доступе

Издательство Prime Matter и разработчики из студии Blackbird Interactive посчитали юнитов в стартовой версии своей тактической стратегии в реальном времени Crossfire: Legion. Вся информация была обнародована в рамках нового геймплейного трейлера.

Источник изображения: Prime Matter

Источник изображения: Prime Matter

На момент выхода в раннем доступе проект предложит 6 командиров и 45 видов юнитов. К последним относятся специалисты по обороне, поддержка с воздуха, транспортные средства и многое другое.

Разработчики подчеркнули, что все командиры будут обладать набором уникальных навыков, подчёркивающих их индивидуальность. Стиль игры при выборе того или иного командира станет сильно отличаться.

Базовую версию Crossfire: Legion снабдят несколькими режимами, среди которых есть первый акт сюжетной кампании, кооператив и классические бои с ИИ-противниками. Сразиться с реальным игроком можно будет в рамках режимов Payload и Versus на двух картах.

Остальные акты сюжетной кампании вместе с редактором уровней, испытаниями сообщества и системой повторов должны появиться в течение всего периода пребывания стратегии в раннем доступе.

Финальную версию Crossfire: Legion планируют выпустить на ПК до конца текущего года, а ранний доступ стартует уже 24 мая.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, RTS,
Теги: prime matter, blackbird interactive, crossfire: legion, стратегия
prime matter, blackbird interactive, crossfire: legion, стратегия
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