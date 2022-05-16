MSI выпустила игровой ноутбук с ускорителем GeForce RTX 3050 за $750

Компания MSI анонсировала новый портативный компьютер для любителей игр: относительно недорогая модель получила обозначение GF63-10UC-3100. Приобрести её можно по ориентировочной цене 750 долларов США.

В основу положен процессор Intel Core i5-10500H поколения Comet Lake. Чип содержит шесть вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 12 потоков инструкций. Максимальная тактовая частота в режиме Turbo достигает 4,5 ГГц.

Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD с частотой обновления 144 Гц. Установлен дискретный графический ускоритель GeForce RTX 3050 разработки NVIDIA.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.1, а также контроллер Gigabit LAN для проводного подключения к компьютерной сети.

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя NVMe M.2 — 512 Гбайт. Есть интерфейсы USB 3.2 Gen.1 Type-A, USB 3.2 Gen.1 Type-Ax3, HDMI и стандартные аудиогнёзда. Используется операционная система Windows 11 Home.