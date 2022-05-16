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Операторы связи планируют ввозить в Россию подержанное телеком-оборудование

Стало известно, что российские операторы связи, которые из-за санкций столкнулись с прекращением поставок сетевого оборудования, включая базовые станции, прорабатывают вопрос покупки подержанной техники за границей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные осведомлённые источники на рынке мобильной связи.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Мы работаем над тем, чтобы возможные торговые и технологические ограничения не отразились на качестве услуг, а также на планах по модернизации сетей и развитию компании. Уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы о закупках оборудования, приступаем к тестированию новых решений на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой», — сообщил «Известиям» представитель МТС. В «Вымпелкоме», «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев по поводу возможности закупки б/у телеком-оборудования.

Осведомлённый источник издания считает, что подержанные базовые станции могут использоваться операторами для установки на сети, а также для замены отдельных выходящих из строя блоков. Он также отметил, что сами операторы вряд ли будут закупать и перепродавать б/у оборудование, опасаясь санкций. Вероятнее всего, этим будут заниматься непубличные компании-посредники.

По данным источника, такой подход позволит осуществлять закупки базовых станций в количестве, достаточном для покрытия города средних размеров или небольшого региона. Подержанное оборудование для сетей LTE сейчас есть на мировом рынке, поскольку многие операторы заняты внедрением 5G/5G-ready, за счёт чего происходит высвобождение базовых станций четвёртого поколения.

Напомним, в начале апреля компании Nokia и Ericsson, являющиеся крупнейшими европейскими производителями телекоммуникационного оборудования, объявили о прекращении работы в России. Примерно в это же время китайская Huawei заморозила заключение новых контрактов на поставки оборудования российским компаниям. По данным компании Mobile Research Group, доля оборудования Huawei в сетях российских операторов связи в 2021 году составляла 40 %, тогда как на технику Ericsson и Nokia приходилось 25 % и 15 % соответственно.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: связь, телекоммуникации, россия, санкции
связь, телекоммуникации, россия, санкции
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