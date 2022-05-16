Операторы связи планируют ввозить в Россию подержанное телеком-оборудование

Стало известно, что российские операторы связи, которые из-за санкций столкнулись с прекращением поставок сетевого оборудования, включая базовые станции, прорабатывают вопрос покупки подержанной техники за границей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные осведомлённые источники на рынке мобильной связи.

«Мы работаем над тем, чтобы возможные торговые и технологические ограничения не отразились на качестве услуг, а также на планах по модернизации сетей и развитию компании. Уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы о закупках оборудования, приступаем к тестированию новых решений на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой», — сообщил «Известиям» представитель МТС. В «Вымпелкоме», «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев по поводу возможности закупки б/у телеком-оборудования.

Осведомлённый источник издания считает, что подержанные базовые станции могут использоваться операторами для установки на сети, а также для замены отдельных выходящих из строя блоков. Он также отметил, что сами операторы вряд ли будут закупать и перепродавать б/у оборудование, опасаясь санкций. Вероятнее всего, этим будут заниматься непубличные компании-посредники.

По данным источника, такой подход позволит осуществлять закупки базовых станций в количестве, достаточном для покрытия города средних размеров или небольшого региона. Подержанное оборудование для сетей LTE сейчас есть на мировом рынке, поскольку многие операторы заняты внедрением 5G/5G-ready, за счёт чего происходит высвобождение базовых станций четвёртого поколения.

Напомним, в начале апреля компании Nokia и Ericsson, являющиеся крупнейшими европейскими производителями телекоммуникационного оборудования, объявили о прекращении работы в России. Примерно в это же время китайская Huawei заморозила заключение новых контрактов на поставки оборудования российским компаниям. По данным компании Mobile Research Group, доля оборудования Huawei в сетях российских операторов связи в 2021 году составляла 40 %, тогда как на технику Ericsson и Nokia приходилось 25 % и 15 % соответственно.