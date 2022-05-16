Samsung готовит смартфон Galaxy M13 5G с 50-Мп камерой

В распоряжении интернет-источников оказалась информация о характеристиках нового смартфона Samsung серии М. Речь идёт об аппарате, который, как ожидается, поступит на коммерческий рынок под названием Galaxy M13 5G.

Сообщается, что устройство получит дисплей IPS размером 6,5 дюйма по диагонали. В тыльной части расположится камера с 50-мегапиксельным основным сенсором.

Смартфон будет оборудован ёмкой аккумуляторной батареей — на 5000 или даже 6000 мА·ч. Говорится о поддержке беспроводной связи Bluetooth 5.0.

Для фронтальной камеры приписывают наличие 16-мегапиксельного сенсора. Она расположится в небольшом вырезе по центру в верхней части экрана.

В основу может лечь процессор Snapdragon 480 Plus разработки Qualcomm. Этот чип содержит восемь ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G.

Объём оперативной памяти составит до 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Официальный анонс новинки ожидается в ближайшее время.