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Samsung готовит смартфон Galaxy M13 5G с 50-Мп камерой

В распоряжении интернет-источников оказалась информация о характеристиках нового смартфона Samsung серии М. Речь идёт об аппарате, который, как ожидается, поступит на коммерческий рынок под названием Galaxy M13 5G.

Источник изображений: 91Mobiles

Источник изображений: 91Mobiles

Сообщается, что устройство получит дисплей IPS размером 6,5 дюйма по диагонали. В тыльной части расположится камера с 50-мегапиксельным основным сенсором.

Смартфон будет оборудован ёмкой аккумуляторной батареей — на 5000 или даже 6000 мА·ч. Говорится о поддержке беспроводной связи Bluetooth 5.0.

Для фронтальной камеры приписывают наличие 16-мегапиксельного сенсора. Она расположится в небольшом вырезе по центру в верхней части экрана.

В основу может лечь процессор Snapdragon 480 Plus разработки Qualcomm. Этот чип содержит восемь ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G.

Объём оперативной памяти составит до 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Официальный анонс новинки ожидается в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, смартфон
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